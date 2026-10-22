Путин: инициативы бизнеса по поддержке театра заслуживают системной поддержки
Необходимо системно поддерживать бизнес, который инвестирует в театральные проекты. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе торжественного собрания, посвященного 10-му съезду и 150-летию Союза театральных деятелей.
«Мы приветствуем и вложения бизнеса, разумеется, в театральные проекты. Такие инициативы, безусловно, заслуживают системной поддержки», – отметил российский лидер.
По словам главы государства, театр сохраняет свою актуальность, а спектакли собирают полные залы не только в Москве, но и в регионах. Путин подчеркнул, что большинство профессиональных театров в России финансируется за счет бюджетов разных уровней. Такая поддержка важна для сохранения общего культурного пространства и укрепления единства страны, заявил президент.
22 октября Путин посетил торжественный концерт в Большом театре, посвященный 10-му съезду и 150-летию Союза театральных деятелей. В ходе своего выступления российский лидер сообщил, что в настоящий момент государство поддерживает более 600 российских театров. Он добавил, что такого нет ни в одной стране мира.
25 сентября президент РФ сообщал, что в России готовят стратегии развития музейной, театральной и архивной сфер. Глава государства подчеркнул, что стране нужны режиссеры, кураторы и другие деятели культуры.