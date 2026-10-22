Путин: инициативы бизнеса по поддержке театра заслуживают системной поддержки

По словам главы государства, театр сохраняет свою актуальность, а спектакли собирают полные залы не только в Москве, но и в регионах. Путин подчеркнул, что большинство профессиональных театров в России финансируется за счет бюджетов разных уровней. Такая поддержка важна для сохранения общего культурного пространства и укрепления единства страны, заявил президент.