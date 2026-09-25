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Путин: в России разрабатывают стратегии развития музейной и театральной сфер

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В России готовят стратегии развития музейной, театральной и архивной сфер, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании XII Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

По словам президента, стране нужны режиссеры, кураторы и другие деятели культуры, которые одновременно понимают искусство и чувствуют современную аудиторию.

Путин на пленарном заседании форума также заявил, что культура помогает людям и государствам преодолевать противоречия и сохранять возможности для диалога. По его словам, культура способна «наводить мосты» через любые противоречия.

5 августа Путин встретился с председателем Союза театральных деятелей Владимиром Машковым. Президент тогда пообещал провести встречу с театральным сообществом в год 150-летия союза. В 2026 г. профессиональное сообщество также работает над концепцией развития театра до 2035 г.

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