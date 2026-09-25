Путин: в России разрабатывают стратегии развития музейной и театральной сфер

5 августа Путин встретился с председателем Союза театральных деятелей Владимиром Машковым. Президент тогда пообещал провести встречу с театральным сообществом в год 150-летия союза. В 2026 г. профессиональное сообщество также работает над концепцией развития театра до 2035 г.