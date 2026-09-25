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Главная / Политика /

Путин: культура помогает преодолевать противоречия между странами

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Культура способна помочь людям и государствам преодолевать противоречия и сохранять возможности для диалога, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XII Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. С этого тезиса глава государства начал свое выступление на форуме 25 сентября.

По словам президента, культура способна «наводить мосты» через любые противоречия.

24 сентября Путин назвал форум значимым событием для культурной жизни России и мира. В приветствии участникам он заявил, что культура служит основой взаимопонимания между народами, помогает сохранять историческую память и передавать духовные и нравственные ориентиры.

12 сентября 2025 г. на XI форуме Путин заявил о готовности России делиться с другими странами практиками в сфере культуры. Тогда он говорил, что международное культурное сотрудничество должно играть большую роль в противодействии национальной и религиозной нетерпимости.

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