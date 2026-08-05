Путин встретился с председателем Союза театральных деятелей Машковым

4 августа Путин также провел встречу с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой, на которой обсудил подготовку к выборам депутатов Госдумы. Он также встретился с врио главы Белгородской области Александром Шуваевым и провел совещание с руководством Министерства обороны, в ходе которого объявил о ряде кадровых решений. Изменения коснулись структуры управления вооружениями и тылом.