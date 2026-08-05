Путин провел перестановки в руководстве спецоперацией и тылом

«Валерий Николаевич, я специально начал с того, что на должность замминистра был совсем недавно, относительно недавно, назначен Санчик Александр Семенович, который так же, как и вы, боевой офицер, хорошо зарекомендовавший себя в качестве командира, грамотно управлявшего войсками», – обратился Путин.