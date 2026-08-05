Путин провел перестановки в руководстве спецоперацией и тылом

Путин провел перестановки в руководстве спецоперацией и тыломПрезидент сменил командующих группировками и определил главу войск беспилотных систем
- Командующий всеми службами тыла
- Командующие группировками «Центр» и «Восток»
- Командующий войск беспилотных систем
Президент Владимир Путин провел встречу с руководством Министерства обороны, в ходе которой объявил о ряде кадровых решений. Изменения коснулись структуры управления вооружениями и тылом, назначены новые командующие группировками «Центр» и «Восток», а также определен руководитель формируемых войск беспилотных систем. «Ведомости» собрали основные тезисы.
Командующий всеми службами тыла
Путин сообщил, что в Министерстве обороны завершается сосредоточение в одних руках всех вопросов, связанных с вооружениями. Ранее на должность заместителя министра обороны по этому направлению был назначен Александр Санчик, прежде командовавший одной из группировок.
По аналогичному принципу была создана и должность, объединяющая все службы тыла. Президент подчеркнул, что в современных условиях это «тоже вполне боевая работа». Ответственным за это направление назначен Валерий Солодчук. Ранее ее занимал Санчик.
«Валерий Николаевич, я специально начал с того, что на должность замминистра был совсем недавно, относительно недавно, назначен Санчик Александр Семенович, который так же, как и вы, боевой офицер, хорошо зарекомендовавший себя в качестве командира, грамотно управлявшего войсками», – обратился Путин.
Он выразил уверенность, что Солодчук, как один из наиболее талантливых командиров, проявит свои организаторские качества и на новой должности.
Новые командующие группировками «Центр» и «Восток»
Президент отметил, что группировка «Центр» решает наиболее важные задачи по освобождению Донецкой народной республики. Командовать ею поручено Андрею Иванаеву, который ранее возглавлял группировку «Восток».
«Я прошу Иванаева Андрея Сергеевича перейти на эту работу, на этот участок. Андрей Сергеевич знает ситуацию не только в зоне своей ответственности, но и в зоне ответственности группировки "Центр", потому что близко два командующих работали», – пояснил Путин.
Исполняющим обязанности командующего группировкой «Восток» назначен начальник штаба этой группировки Петр Болгарев. Глава государства выразил надежду, что эффективность боевой работы на этом направлении сохранится.
Командующий войск беспилотных систем
Путин напомнил о решении создать новый род войск – войска беспилотных систем. Возглавить это направление поручено Денису Лямину, который до последнего времени занимал должность начальника штаба группировки «Центр».
«Хочу выразить надежду на то, что вы, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, доведете до завершения формирование этого нового рода войск беспилотных систем и возглавите его в недалеком будущем», – сказал президент.
В завершение встречи Путин поблагодарил всех офицеров за боевую работу на прежних местах и выразил уверенность, что их опыт поможет в решении новых задач.