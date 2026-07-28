Главные заявления Медведева о наборе контрактников и слухах о мобилизации

«Это вранье врага, который сам испытывает дефицит людского ресурса, воевать там просто некому, а своих граждан они отлавливают, как свиней, бьют и бросают в автобусы», – заявил он. Ранее о возможной мобилизации в России говорил президент Украины Владимир Зеленский.