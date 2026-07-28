Главные заявления Медведева о наборе контрактников и слухах о мобилизации

Главные заявления Медведева о наборе контрактников и слухах о мобилизацииЗа полгода набрано 200 000 человек, потребности ВС удовлетворены
- О наборе по контракту
- О мобилизации
- О дезинформации в соцсетях
- О контрактниках
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии раскрыл показатели набора контрактников за первые шесть месяцев 2026 г. По его словам, потребности Вооруженных сил в личном составе полностью удовлетворены. Он также назвал заявления о возможной мобилизации лживой провокацией и обратил внимание на информационные вбросы в соцсетях. «Ведомости» собрали основные тезисы выступления зампреда Совбеза.
О наборе по контракту
За первые шесть месяцев текущего года контракт о прохождении военной службы заключили около 200 000 человек.
Более 16 000 граждан вступили в добровольческие формирования.
В войска беспилотных систем поступили на службу около 40 000 военнослужащих.
«Ну и хочу отметить, что и в июле текущего года соответствующие темпы комплектования сохраняются», – подчеркнул зампред Совбеза.
О мобилизации
Дмитрий Медведев категорически опроверг утверждения о том, что в России готовится мобилизация. Он назвал это враждебной пропагандой, направленной на дестабилизацию в преддверии выборов.
«Это вранье врага, который сам испытывает дефицит людского ресурса, воевать там просто некому, а своих граждан они отлавливают, как свиней, бьют и бросают в автобусы», – заявил он. Ранее о возможной мобилизации в России говорил президент Украины Владимир Зеленский.
Медведев подчеркнул, что текущий набор полностью закрывает потребности армии. Зампред призвал продолжать разъяснительную работу, чтобы люди понимали истинную ситуацию с набором.
О дезинформации в соцсетях
Зампред Совбеза обратил внимание на распространяемые в соцсетях публикации. Один из вбросов, по его словам, имеет формулировку: «Не жди мобилизации, иди служить за деньги».
Медведев считает это проплаченной историей. «Или история, вброшенная врагом. Но это лишь один из примеров», – заявил он, потребовав от полпредов, глав регионов и представителей Минобороны обратить на это внимание.
О контрактниках
Медведев дал высокую оценку тем, кто заключает контракты. «Наши же граждане, которые заключают контракты о прохождении военной службы, настоящие патриоты, люди, которые считают своим личным долгом защиту родины от врага и готовы сделать все ради победы России в специальной военной операции», – сказал он.
Зампред Совбеза выразил надежду на сохранение достигнутой динамики и выполнение задач, поставленных президентом.