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Главные заявления Медведева о наборе контрактников и слухах о мобилизации

За полгода набрано 200 000 человек, потребности ВС удовлетворены
Михаил Беляев
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости
Главное
  • О наборе по контракту
  • О мобилизации
  • О дезинформации в соцсетях
  • О контрактниках

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии раскрыл показатели набора контрактников за первые шесть месяцев 2026 г. По его словам, потребности Вооруженных сил в личном составе полностью удовлетворены. Он также назвал заявления о возможной мобилизации лживой провокацией и обратил внимание на информационные вбросы в соцсетях. «Ведомости» собрали основные тезисы выступления зампреда Совбеза.

О наборе по контракту

  • За первые шесть месяцев текущего года контракт о прохождении военной службы заключили около 200 000 человек.

  • Более 16 000 граждан вступили в добровольческие формирования.

  • В войска беспилотных систем поступили на службу около 40 000 военнослужащих.

«Ну и хочу отметить, что и в июле текущего года соответствующие темпы комплектования сохраняются», – подчеркнул зампред Совбеза.

О мобилизации

Дмитрий Медведев категорически опроверг утверждения о том, что в России готовится мобилизация. Он назвал это враждебной пропагандой, направленной на дестабилизацию в преддверии выборов.

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Политика / Международные отношения

«Это вранье врага, который сам испытывает дефицит людского ресурса, воевать там просто некому, а своих граждан они отлавливают, как свиней, бьют и бросают в автобусы», – заявил он. Ранее о возможной мобилизации в России говорил президент Украины Владимир Зеленский.

Медведев подчеркнул, что текущий набор полностью закрывает потребности армии. Зампред призвал продолжать разъяснительную работу, чтобы люди понимали истинную ситуацию с набором.

О дезинформации в соцсетях

Зампред Совбеза обратил внимание на распространяемые в соцсетях публикации. Один из вбросов, по его словам, имеет формулировку: «Не жди мобилизации, иди служить за деньги».

Медведев считает это проплаченной историей. «Или история, вброшенная врагом. Но это лишь один из примеров», – заявил он, потребовав от полпредов, глав регионов и представителей Минобороны обратить на это внимание.

О контрактниках

Медведев дал высокую оценку тем, кто заключает контракты. «Наши же граждане, которые заключают контракты о прохождении военной службы, настоящие патриоты, люди, которые считают своим личным долгом защиту родины от врага и готовы сделать все ради победы России в специальной военной операции», – сказал он.

Зампред Совбеза выразил надежду на сохранение достигнутой динамики и выполнение задач, поставленных президентом.

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