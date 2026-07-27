Картаполов назвал слухи о мобилизации в России фантазиями Зеленского
В России нет необходимости проводить новую волну мобилизации. Все заявления президента Украины Владимира Зеленского о таких планах связаны с «полетом фантазии». Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Я по поводу этих слухов ничего не думаю. Я слышал, что там Зеленский по этому поводу что-то там сказал, но это могу связать только с тем, что он, наверное, перебрал дозы на выходные, поэтому полет фантазии стал вообще неограниченным», – сказал Картаполов (цитата по «Радио Маяк»).
По его словам, основным способом комплектования Вооруженных сил России остается добровольный набор граждан, которые заключают контракты с Минобороны. Картаполов также заявил, что, по его мнению, чем больше Киев будет наносить удары по гражданским объектам, тем больше людей будут приходить в военкоматы для заключения контрактов с военным ведомством.
22 июля Госдума приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий возможности заключения контрактов с Вооруженными силами России в период мобилизации гражданами с неснятой или непогашенной судимостью.
В свою очередь на Украине Зеленский 24 июля подписал законы о продлении режима военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней. Продление означает, что действующие на Украине ограничения, предусмотренные режимом военного положения, а также мероприятия по всеобщей мобилизации сохранятся еще на три месяца.