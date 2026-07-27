Картаполов назвал слухи о мобилизации в России фантазиями Зеленского

«Я по поводу этих слухов ничего не думаю. Я слышал, что там Зеленский по этому поводу что-то там сказал, но это могу связать только с тем, что он, наверное, перебрал дозы на выходные, поэтому полет фантазии стал вообще неограниченным», – сказал Картаполов (цитата по «Радио Маяк»).