Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине на 90 дней

Продлить всеобщую мобилизацию предложил 13 июля Зеленский. Это станет уже 20-м продлением военного положения и мобилизации на Украине с начала спецоперации. В последний раз Верховная рада продлевала их в апреле 2026 г. – тогда режимы были продлены до 2 августа.