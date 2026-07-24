Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине на 90 дней
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении режима военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней. Об этом сообщили в Telegram-канале Верховной рады.
Эти решения ранее поддержали украинские депутаты.
Продление означает, что действующие на Украине ограничения, предусмотренные режимом военного положения, а также мероприятия по всеобщей мобилизации сохранятся еще на три месяца.
14 июля Верховная рада утвердила указ президента о продлении режима всеобщей мобилизации. Решение было принято на заседании парламента и вступит в силу с 2 августа. За соответствующее постановление проголосовали 311 народных депутатов. Согласно принятому решению, действие всеобщей мобилизации продлевается до 31 октября.
Продлить всеобщую мобилизацию предложил 13 июля Зеленский. Это станет уже 20-м продлением военного положения и мобилизации на Украине с начала спецоперации. В последний раз Верховная рада продлевала их в апреле 2026 г. – тогда режимы были продлены до 2 августа.