Зеленский предложил Раде продлить военное положение до конца октября

13 июля заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Душчик сообщил, что запрет на въезд в ЕС военнообязанным украинцам, в том числе женщинам, может быть одобрен уже в июле. По словам Душчика, работа над поправками Европейской комиссии практически завершена, а Польша поддерживает их принятие. Согласно новым правилам, временную защиту смогут получить только граждане Украины, которые представят официальную справку украинских властей о том, что они не подлежат мобилизации.