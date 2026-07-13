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Главная / Политика /

Зеленский предложил Раде продлить военное положение до конца октября

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить действие военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней, начиная со 2 августа. Соответствующие законопроекты внесены в Верховную раду, пишет «РБК-Украина».

В случае принятия парламентом оба режима будут действовать до 31 октября.

Это станет уже 20-м продлением военного положения и мобилизации на Украине с начала спецоперации. В последний раз Верховная рада продлевала их в апреле 2026 г. – тогда режимы были продлены до 2 августа.

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Политика / Международные отношения

13 июля заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Душчик сообщил, что запрет на въезд в ЕС военнообязанным украинцам, в том числе женщинам, может быть одобрен уже в июле. По словам Душчика, работа над поправками Европейской комиссии практически завершена, а Польша поддерживает их принятие. Согласно новым правилам, временную защиту смогут получить только граждане Украины, которые представят официальную справку украинских властей о том, что они не подлежат мобилизации.

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