ЕС может ограничить въезд для военнообязанных украинцев

По словам Душчика, работа над поправками Европейской комиссии практически завершена, а Польша поддерживает их принятие. Согласно новым правилам, временную защиту смогут получить только граждане Украины, которые представят официальную справку украинских властей о том, что они не подлежат мобилизации. Замминистра уточнил, что ограничения будут распространяться как на мужчин, так и на женщин. При этом они коснутся только тех, кто будет обращаться за защитой после вступления новых правил в силу, а не украинцев, уже находящихся в странах ЕС.