ЕС может ограничить въезд для военнообязанных украинцев
Запрет на въезд в ЕС военнообязанным украинцам, в том числе женщинам, может быть одобрен уже в июле. Об этом заявил газете Rzeczpospolita заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Душчик.
По словам Душчика, работа над поправками Европейской комиссии практически завершена, а Польша поддерживает их принятие. Согласно новым правилам, временную защиту смогут получить только граждане Украины, которые представят официальную справку украинских властей о том, что они не подлежат мобилизации. Замминистра уточнил, что ограничения будут распространяться как на мужчин, так и на женщин. При этом они коснутся только тех, кто будет обращаться за защитой после вступления новых правил в силу, а не украинцев, уже находящихся в странах ЕС.
Как отмечает Rzeczpospolita, инициатором изменений в начале июня выступила сама Украина. По данным издания, Киев рассчитывает таким образом помочь мобилизационной кампании. Издание напоминает, что почти год назад Украина разрешила выезд мужчин в возрасте от 18 до 22 лет для учебы и работы за границей. После этого только за первые три месяца в Польшу въехали более 121 000 украинских мужчин этой возрастной группы, а около 50 000 граждан Украины за несколько недель подали заявления на получение временной защиты в стране.
По данным Eurostat, временной защитой в Евросоюзе сейчас пользуются 4,3 млн украинцев, из них около 1,2 млн находятся в Германии и 960 000 – в Польше. При этом, по данным польского министерства цифровизации, в Польше проживают более 218 000 украинских мужчин в возрасте от 18 до 65 лет. Несмотря на возможное утверждение директивы уже в июле, вступить в силу она должна только в марте 2027 г., после окончания действия нынешнего режима временной защиты.
21 июня глава баварского правительства и председатель Христианско-социального союза Маркус Зедер выступил с инициативой прекратить выплаты украинским беженцам в рамках социальной помощи Bürgergeld. Баварский премьер также указал на необходимость активизировать депортацию мигрантов и стимулировать добровольное возвращение иностранцев на родину, что, как он считает, поможет сократить государственные расходы.