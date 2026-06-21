Премьер Баварии призвал прекратить выплату украинцам пособий по безработице

Журнал Spiegel писал, что немецкое общество до сих пор остается разделенным по линии бывшей границы между ФРГ и ГДР по многим вопросам, включая конфликт на Украине. В 2025 г. 41% респондентов, проживающих на территории бывшей ГДР, высказались против военной помощи Украине. В Западной Германии доля несогласных с поддержкой Киева составила лишь 24%.