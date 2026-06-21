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Премьер Баварии призвал прекратить выплату украинцам пособий по безработице

Ведомости

Глава баварского правительства и председатель Христианско-социального союза Маркус Зедер выступил с инициативой прекратить выплаты украинским беженцам в рамках социальной помощи Bürgergeld, заявил он в интервью Bild.

По словам политика, пересмотр системы субсидий необходим, в том числе для изыскания средств на проведение налоговой реформы в стране.

Баварский премьер также указал на необходимость активизировать депортацию мигрантов и стимулировать добровольное возвращение иностранцев на родину, что, как он считает, поможет сократить государственные расходы.

Журнал Spiegel писал, что немецкое общество до сих пор остается разделенным по линии бывшей границы между ФРГ и ГДР по многим вопросам, включая конфликт на Украине. В 2025 г. 41% респондентов, проживающих на территории бывшей ГДР, высказались против военной помощи Украине. В Западной Германии доля несогласных с поддержкой Киева составила лишь 24%.

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