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Spiegel: разделение Германии на ФРГ и ГДР влияет на отношение к Украине

Ведомости

Немецкое общество до сих пор остается разделенным по линии бывшей границы между ФРГ и ГДР по многим вопросам, включая конфликт на Украине. Об этом сообщил журнал Spiegel. Издание обратило внимание на сохраняющиеся различия в восприятии ключевых политических тем между восточными и западными землями Германии.

Журанал подчеркивает, что линии конфликта частично проходят вдоль бывшей внутринемецкой границы, и это имеет исторические причины. Как указано в материале, последствия той войны до сих пор живы в памяти немцев и буквально ощущаются на земле.

Отмечается, что в 2025 г. 41% респондентов, проживающих на территории бывшей ГДР, высказались против военной помощи Украине. В Западной Германии доля несогласных с поддержкой Киева составила лишь 24%.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус 18 июня заявил, что Германия выделит Украине $400 млн на закупку средств противовоздушной обороны и ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot.

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