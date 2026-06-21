Spiegel: разделение Германии на ФРГ и ГДР влияет на отношение к Украине

Немецкое общество до сих пор остается разделенным по линии бывшей границы между ФРГ и ГДР по многим вопросам, включая конфликт на Украине. Об этом сообщил журнал Spiegel. Издание обратило внимание на сохраняющиеся различия в восприятии ключевых политических тем между восточными и западными землями Германии.