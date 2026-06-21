Spiegel: разделение Германии на ФРГ и ГДР влияет на отношение к Украине
Немецкое общество до сих пор остается разделенным по линии бывшей границы между ФРГ и ГДР по многим вопросам, включая конфликт на Украине. Об этом сообщил журнал Spiegel. Издание обратило внимание на сохраняющиеся различия в восприятии ключевых политических тем между восточными и западными землями Германии.
Журанал подчеркивает, что линии конфликта частично проходят вдоль бывшей внутринемецкой границы, и это имеет исторические причины. Как указано в материале, последствия той войны до сих пор живы в памяти немцев и буквально ощущаются на земле.
Отмечается, что в 2025 г. 41% респондентов, проживающих на территории бывшей ГДР, высказались против военной помощи Украине. В Западной Германии доля несогласных с поддержкой Киева составила лишь 24%.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус 18 июня заявил, что Германия выделит Украине $400 млн на закупку средств противовоздушной обороны и ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot.