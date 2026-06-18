Писториус: Германия направит Украине $400 млн на ПВО и ракеты для ЗРК Patriot
Германия выделит Украине $400 млн на закупку средств противовоздушной обороны и ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус перед встречей глав оборонных ведомств стран НАТО.
По его словам, Берлин в четвертый раз присоединится к механизму PURL, предусматривающему поставки вооружений Киеву. «В данном случае это, прежде всего, столь срочно необходимые боеприпасы для систем противовоздушной обороны», – отметил Писториус (цитата по ТАСС).
Немецкий министр обороны уточнил, что на эти цели Германия направит $200 млн. Аналогичную сумму Берлин готов выделить в рамках программы JumpStart, о поддержке которой, по словам министра, попросил украинский коллега Михаил Федоров. Средства планируется направить на закупку ракет PAC-3 для комплексов Patriot.
16 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассмотрит запрос Украины о предоставлении лицензии на производство ракет для систем Patriot на украинской территории. Об этом американский лидер сообщил на полях саммита G7 во Франции.
Кроме того, по итогам саммита «большой семерки» лидеры стран объединения подтвердили намерение увеличить поставки Украине средств противовоздушной обороны и дальнобойных систем.