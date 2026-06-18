Писториус: Германия направит Украине $400 млн на ПВО и ракеты для ЗРК Patriot

По его словам, Берлин в четвертый раз присоединится к механизму PURL, предусматривающему поставки вооружений Киеву. «В данном случае это, прежде всего, столь срочно необходимые боеприпасы для систем противовоздушной обороны», – отметил Писториус (цитата по ТАСС).