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Лидеры G7 договорились нарастить поставки дальнобойных вооружений Киеву

Ведомости

Страны «большой семерки» договорились увеличить военную поддержку Украины, включая поставки средств поражения большой дальности, систем противовоздушной обороны и дополнительных перехватчиков. Заявление опубликовано на сайте правительства Великобритании по итогам встречи лидеров G7.

«Для поддержки и ускорения этого нового импульса мы договорились увеличить поставки средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, а также средств поражения большой дальности», – говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры стран G7 сообщили о готовности рассмотреть распространение на Украину механизмов лицензионных соглашений, которые позволят увеличить объемы военного производства внутри страны. Участники встречи также заявили о намерении оказать дополнительную поддержку для прохождения предстоящего зимнего периода.

Как западные СМИ отреагировали на заявления саммита G7 по Украине

Политика / Международные новости

Страны «большой семерки» подтвердили курс на усиление санкционного давления на Россию. В заявлении отмечается, что новые меры могут затронуть в том числе нефтегазовый сектор. Лидеры G7 подчеркнули, что считают текущий момент подходящим для дополнительных шагов после того, как президент США Дональд Трамп, по их оценке, способствовал достижению договоренностей о возобновлении работы Ормузского пролива.

Трамп на полях саммита G7 во Франции заявил, что американская администрация рассмотрит запрос Украины о предоставлении лицензии на производство ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot.

До этого газета Le Parisien со ссылкой на источник сообщила, что США и другие страны G7 обсуждают возможность организации производства систем ПВО и дальнобойных ракет непосредственно на территории Украины. По данным издания, речь идет о выпуске вооружений по лицензии западных производителей.

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