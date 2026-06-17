Лидеры G7 договорились нарастить поставки дальнобойных вооружений Киеву

Страны «большой семерки» подтвердили курс на усиление санкционного давления на Россию. В заявлении отмечается, что новые меры могут затронуть в том числе нефтегазовый сектор. Лидеры G7 подчеркнули, что считают текущий момент подходящим для дополнительных шагов после того, как президент США Дональд Трамп, по их оценке, способствовал достижению договоренностей о возобновлении работы Ормузского пролива.