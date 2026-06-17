США и страны G7 договорились локализовать выпуск дальнобойных ракет на Украине
Соединенные Штаты и европейские государства «большой семерки» намерены начать производить системы противовоздушной обороны и ракеты большой дальности на территории Украины. Об этом сообщает французская газета Le Parisien со ссылкой на дипломатический источник, знакомый с итогами саммита G7 во Франции.
По словам собеседника издания, речь идет о производстве вооружений по лицензии непосредственно на территории Украины. Соответствующие подходы нашли отражение и в совместном заявлении лидеров стран «большой семерки», которые подтвердили намерение увеличить поставки средств ПВО, ракет-перехватчиков и дальнобойных систем поражения, а также выразили готовность предоставить Киеву лицензии для наращивания собственного военного производства.
Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что американские компании смогут передавать лицензии европейским производителям для выпуска необходимой продукции. По его словам, такая схема позволит ускорить расширение производственных мощностей. Он также поблагодарил президента США Дональда Трампа за готовность к подобному формату сотрудничества.
17 июня Bloomberg писал, что Трамп при входе на встречу лидеров стран «большой семерки» (G7) в шутку назвал себя «боссом». По данным издания, Трамп пришел на встречу, когда почти все остальные лидеры были там. Министр финансов США Скотт Бессент, как пишет Bloomberg, придерживал кресло для главы Белого дома. Трамп сказал, что глава американского ведомства может остаться на встрече, если хочет.
16 июня американский президент сообщил, что Вашингтон может восстановить санкции против российской нефти в связи с достижением мирного соглашения с Ираном и открытием Ормузского пролива.