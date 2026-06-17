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Как западные СМИ отреагировали на заявления саммита G7 по Украине

Европейские лидеры пытаются убедить Трампа уделить Киеву больше внимания
Татьяна Мозолевская
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

15-17 июня во французском городе Эвиане проходит саммит «большой семерки» (G7). Встреча объединяет лидеров США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии, а также руководителей Евросоюза. В качестве приглашенных гостей в работе форума участвуют президент Украины Владимир Зеленский, лидеры ряда других государств и руководители международных организаций. Среди ключевых тем саммита – конфликт на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, мировая экономика, энергетическая безопасность и последствия войны между США и Ираном.

«Ведомости» собрали реакцию иностранных СМИ на проходящие мероприятия G7, а также на переговоры президента США Дональда Трампа с Зеленским и обсуждения конфликта с Украиной.

Reuters

«Франция, председательствующая в G7 в этом году, стремится избежать конфликтов c Трампом и заранее отказалась от идеи принятия итогового всеобъемлющего коммюнике. Вместо этого лидеры сосредоточились на более узких темах, таких как глобальные экономические дисбалансы, поставки критически важных полезных ископаемых и реформирование программ помощи развивающимся странам.

Дипломаты охарактеризовали атмосферу переговоров Зеленского и Трампа как конструктивную. Однако, по их словам, Трамп не дал четкого ответа на просьбы европейских лидеров ввести дополнительные санкции против России. Французский дипломат также сообщил, что страны G7 договорились увеличить поставки систем противовоздушной обороны Украине, что является одним из ключевых запросов Киева на фоне участившихся ударов по гражданским объектам».

The Guardian

«На саммите G7 президент США Дональд Трамп вновь заявил о необходимости мирного урегулирования конфликта на Украине, отметив, что между президентами Украины и России сохраняется «сильная взаимная неприязнь», что осложняет достижение соглашения.

Европейские лидеры на полях саммита призвали Трампа помочь преодолеть тупик в переговорах и поддержать идею проведения встречи [президент РФ Владимир] Путина и Зеленского в США. Источники в Германии сообщили, что американский лидер признал более уязвимое положение России по сравнению с прежними оценками».

Bloomberg

«Если европейским союзникам Украины нужен один результат от США на саммите G7, то это возможность обеспечить Владимиру Зеленскому личное общение с Дональдом Трампом и убедить американского президента уделять больше внимания войне России против Украины.

Ради удобства Трампа организаторы даже перенесли начало встречи на один день позже. Это было сделано для того, чтобы не мешать планам президента США отметить свой день рождения в воскресенье серией боев по смешанным единоборствам, которые прошли на временной арене, установленной на лужайке перед Белым домом».

The New York Times

«По мнению аналитиков, европейские страны пришли к выводу, что не могут просто переждать президентство Трампа, и вынуждены искать способы взаимодействия с ним, особенно по таким вопросам, как Украина и безопасность Европы.

В то же время признаков изменения позиции Трампа по вопросу Украины пока немного. На саммите он вновь заявил, что конфликт напрямую не затрагивает США».

France 24

«Лидеры стран G7 в среду обсудят риски для безопасности, связанные с искусственным интеллектом и социальными сетями, в заключительный день саммита во французском Эвиане. После завершения форума президент Франции Эммануэль Макрон примет президента США Дональда Трампа на ужине в Версальском дворце.

Говоря об Украине, Трамп заявил, что Россия должна «заключить сделку», и дал понять, что Вашингтон может вновь ввести санкции, ранее временно смягченные в отношении Москвы. Одновременно американский лидер ужесточил риторику в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху».

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