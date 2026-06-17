Как западные СМИ отреагировали на заявления саммита G7 по Украине

15-17 июня во французском городе Эвиане проходит саммит «большой семерки» (G7). Встреча объединяет лидеров США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии, а также руководителей Евросоюза. В качестве приглашенных гостей в работе форума участвуют президент Украины Владимир Зеленский, лидеры ряда других государств и руководители международных организаций. Среди ключевых тем саммита – конфликт на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, мировая экономика, энергетическая безопасность и последствия войны между США и Ираном.



«Ведомости» собрали реакцию иностранных СМИ на проходящие мероприятия G7, а также на переговоры президента США Дональда Трампа с Зеленским и обсуждения конфликта с Украиной.