Трамп назвал себя «боссом» при встрече с лидерами стран G7

По данным издания, Трамп пришел на встречу, когда почти все остальные лидеры были там. Министр финансов США Скотт Бессент, как пишет Bloomberg, придерживал кресло для главы Белого дома. Трамп сказал, что глава американского ведомства может остаться на встрече, если хочет.