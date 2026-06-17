Трамп назвал себя «боссом» при встрече с лидерами стран G7
Президент США Дональд Трамп при входе на встречу лидеров стран «большой семерки» (G7) в шутку назвал себя «боссом», передает агентство Bloomberg.
«Я – босс», – сказал американский президент, после чего присутствующие в зале рассмеялись.
По данным издания, Трамп пришел на встречу, когда почти все остальные лидеры были там. Министр финансов США Скотт Бессент, как пишет Bloomberg, придерживал кресло для главы Белого дома. Трамп сказал, что глава американского ведомства может остаться на встрече, если хочет.
Саммит проходит 15–17 июня во французском городе Эвиане. Встреча объединяет лидеров США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии, а также руководителей Евросоюза. В качестве приглашенных гостей в работе форума участвуют президент Украины Владимир Зеленский, лидеры ряда других государств и руководители международных организаций. Среди ключевых тем саммита – конфликт на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, мировая экономика, энергетическая безопасность и последствия войны между США и Ираном.