Трамп: США восстановят санкции против российской нефти

«Вскоре мы сможем это сделать [восстановить санкции], потому что нефть сейчас поставляется. Поэтому мы сняли санкции, поскольку, очевидно, не хотели препятствовать поставкам нефти. Так что вскоре мы будем в состоянии это сделать», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).