Трамп: США восстановят санкции против российской нефти

Трамп: США восстановят санкции против российской нефтиПоставки были разрешены на период блокировки Ормузского пролива
Вашингтон может восстановить санкции против российской нефти в связи с достижением мирного соглашения с Ираном и открытием Ормузского пролива. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на саммите G7.
«Вскоре мы сможем это сделать [восстановить санкции], потому что нефть сейчас поставляется. Поэтому мы сняли санкции, поскольку, очевидно, не хотели препятствовать поставкам нефти. Так что вскоре мы будем в состоянии это сделать», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
13 марта управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) выдало разрешение на поставки нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта. Как отмечал спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, речь шла примерно о 100 млн баррелей в транзите. Позже мера продлевалась, последний раз – до 17 июня.
Разрешение было выдано из-за американской военной операции против Ирана и блокировки Ормузского пролива.