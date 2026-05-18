США на 30 дней продлили лицензию на морские поставки российской нефти

США на 30 дней продлили лицензию на морские поставки российской нефтиГлава минфина США заявил, что это позволит обеспечить сырьем наиболее зависимые от импорта страны
Вашингтон продлил еще на 30 дней действие лицензии на морские поставки российской нефти. Об этом говорится в релизе управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC).
OFAC выпустило генеральную лицензию, которая разрешает поставку и продажу нефти и нефтепродуктов российского происхождения, загруженных на суда по состоянию на 17 апреля, в обход действующих санкций.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что временная лицензия предназначена для поддержки наиболее уязвимых стран. «Мы выпускаем временную генеральную лицензию сроком на 30 дней, чтобы предоставить наиболее уязвимым странам возможность временно получить доступ к российской нефти, которая в настоящее время находится в море», – написал Бессент в соцсети Х.
По его словам, мера должна помочь стабилизировать мировой рынок нефти и обеспечить поставки сырья в государства, наиболее зависимые от импорта энергоресурсов. Бессент также отметил, что лицензия позволит перенаправить поставки в нуждающиеся страны и ограничить возможности Китая по накоплению российской нефти, купленной по выгодным ценам.
Ранее США продлили до 16 мая разрешение на операции по продаже, транспортировке и разгрузке российской нефти и нефтепродуктов, если они были загружены на танкеры до 17 апреля. Кризис на мировом рынке нефти возник в результате блокировки Ормузского пролива, которая началась на фоне войны США и Израиля против Ирана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия и США могли бы реализовать большое количество взаимовыгодных экономических проектов. По его словам, путь к их реализации будет открыт после украинского урегулирования.