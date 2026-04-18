США вновь разрешили операции по продаже российской нефти, загруженной на танкеры

США вновь разрешили операции по продаже российской нефти, загруженной на танкерыНовая лицензия действует до 16 мая
США разрешили до 16 мая проводить операции по продаже, перевозке и выгрузке российской нефти и нефтепродуктов, которые были загружены на танкеры до 17 апреля. Об этом сообщается в генеральной лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского минфина.
Разрешение касается операций, связанных с сырой нефтью или нефтепродуктами из России, загруженными на суда до 07.01 мск 17 апреля, включая те, которые попали под санкции американского минфина.
Новая лицензия выдана до 16 мая и не разрешает транзакции и деятельность, связанные с Ираном и с товарами иранского происхождения.
Как и предыдущая лицензия, новый документ запрещает сделки с участием КНДР, Кубы, а также Крыма и новых российских регионов.
Транзакции в рамках лицензии от 19 марта допускались до 11 апреля.
Новая лицензия была выдана через два дня после того, как министр финансов США Скотт Бессент сообщил журналистам, что администрация не будет продлевать общую лицензию на российскую нефть. «По мере ускорения переговоров министерство финансов хочет обеспечить доступность нефти для тех, кто в ней нуждается», – заявил представитель минфина (цитата по CNN).
Знакомый источник CNN утверждал, что страны-партнеры США по G20 обратились к Штатам с просьбой продлить освобождение из-за продолжающегося давления в Азии.
Разрешение на операции по российской нефти выдано на фоне резкого падения цен на нефть после того, как министр иностранных дел Ирана заявил, что Ормузский пролив откроется для всех коммерческих судов во время прекращения огня.
Цена нефти Brent упала на 9,07% и установилась на уровне $90,38 за баррель, что является самым низким уровнем с 10 марта.
В марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил на брифинге, что временное снятие ограничений с российской нефти принесет дополнительные доходы нефтяным компаниям, а значит, и увеличит поступления в бюджет. Страны Евросоюза не будут ослаблять санкции против России и считают их вполне оправданными, сообщали в Еврокомиссии.