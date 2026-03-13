ЕК: Евросоюз сохранит санкции против российской нефти
Страны Евросоюза (ЕС) не будут ослаблять санкции против России и считают их вполне оправданными, заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Шивон Макгарри в ходе брифинга.
Макгарри также подчеркнула, что решение США разрешить до 11 апреля реализацию нефти из России, которая загружена на суда по состоянию на 12 марта 2026 г., воспринимается европейскими странами в качестве «исключения, ограниченного во времени и по сфере применения».
12 марта спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев говорил, что многие страны, в том числе США, стали осознавать ключевую роль российских нефти и газа. Он подчеркнул, что энергоносители из РФ играют системообразующую роль в обеспечении стабильности мировой экономики.
11 марта французский президент Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран «большой семерки» (G7) не будут ослаблять рестрикции против Москвы на фоне проблем с поставками нефтепродуктов из-за эскалации на Ближнем Востоке. При этом он признал, что конфликт США, Израиля и Ирана может оказать негативное влияние на сельское хозяйство.