ЕК: Евросоюз сохранит санкции против российской нефти

Страны Евросоюза (ЕС) не будут ослаблять санкции против России и считают их вполне оправданными, заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Шивон Макгарри в ходе брифинга.

«Комиссия по-прежнему убеждена, что потолок цен на нефть и наши санкции против России вполне оправданы. И они сохранятся также в текущей ситуации волатильности на нефтяных рынках», – сказала она (цитата по «Интерфаксу»).

Макгарри также подчеркнула, что решение США разрешить до 11 апреля реализацию нефти из России, которая загружена на суда по состоянию на 12 марта 2026 г., воспринимается европейскими странами в качестве «исключения, ограниченного во времени и по сфере применения».

12 марта спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев говорил, что многие страны, в том числе США, стали осознавать ключевую роль российских нефти и газа. Он подчеркнул, что энергоносители из РФ играют системообразующую роль в обеспечении стабильности мировой экономики.

11 марта французский президент Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран «большой семерки» (G7) не будут ослаблять рестрикции против Москвы на фоне проблем с поставками нефтепродуктов из-за эскалации на Ближнем Востоке. При этом он признал, что конфликт США, Израиля и Ирана может оказать негативное влияние на сельское хозяйство.

