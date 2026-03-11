Макрон: страны G7 решили не отменять антироссийские санкции
Лидеры стран «большой семерки» (G7) не будут ослаблять санкции против России на фоне проблем с поставками нефтепродуктов из-за эскалации на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам онлайн-встречи с коллегами по объединению.
«Мы также официально заявили в рамках G7, что эта ситуация ни в коем случае не оправдывает отмену санкций в отношении России, что эта ситуация не должна ослабить наше внимание к поддержке Украины и четкости нашей позиции в отношении санкций против России», – сказал он (цитата по ТАСС).
При этом Макрон признал, что приостановка движения судов в Ормузском проливе и нарушение поставок может негативно повлиять на сельское хозяйство. Он подчеркнул, что государства G7 пытаются уменьшить последствия конфликта на мировые рынки. Французский лидер напомнил, что Международное энергетическое агентство (МЭА) приняло решение о высвобождении 400 млн баррелей нефти из резервов.
10 марта канцлер ФРГ Фридрих Мерц говорил, что у Европы нет оснований, чтобы ослабить санкции против России. Он отметил, что страны ЕС находятся на стороне Киева, поэтому помощь Украине приостанавливать нельзя.
9 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что направил председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен письмо с требованием приостановить все санкции в отношении российской энергетики.