Мерц заявил об отсутствии повода для ослабления антироссийских санкций

Ведомости

У Европы нет оснований, чтобы ослабить санкции против России, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

«На наш взгляд, на мой взгляд, нет повода размышлять об ослаблении санкций против России <...>. Мы находимся на стороне Украины и готовы в случае необходимости выдержать эту фазу», – сказал он (цитата по ТАСС). По словам немецкого лидера, нельзя приостанавливать помощь Киеву.

9 марта венгерский премьер-министр Виктор Орбан рассказал, что направил председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен письмо с требованием приостановить все санкции в отношении российской энергетики.

7 марта спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что Россия обсуждает ослабление ограничений на поставки российской нефти с США. Он сообщил об этом в Х, когда министр финансов США Скотт Бессент сказал в эфире Fox Business, что Вашингтон может ослабить ограничения в отношении поставок.

