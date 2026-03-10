Мерц заявил об отсутствии повода для ослабления антироссийских санкций

«На наш взгляд, на мой взгляд, нет повода размышлять об ослаблении санкций против России <...>. Мы находимся на стороне Украины и готовы в случае необходимости выдержать эту фазу», – сказал он (цитата по ТАСС). По словам немецкого лидера, нельзя приостанавливать помощь Киеву.