Дмитриев подтвердил, что РФ и США обсуждают ослабление санкций против нефти

Иран после нападения со стороны США и Израиля установил полный контроль над Ормузским проливом, сделав невозможным движение нефтяных, коммерческих и рыболовных судов в этой акватории. Блокировка пролива привела к росту цен на мировых рынках. Как отмечают эксперты, от эскалации на Ближнем Востоке в первую очередь пострадают крупнейшие импортеры нефти – Китай и Индия.