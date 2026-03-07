Дмитриев подтвердил, что РФ и США обсуждают ослабление санкций против нефти
Россия обсуждает со Штатами ослабление ограничений на поставки российской нефти. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.
Он написал об этом в Х после того, как министр финансов США Скотт Бессент сказал в эфире Fox Business, что Вашингтон может ослабить ограничения в отношении поставок.
«Обсуждаем это с США, так как западные санкции доказали, что они наносят ущерб мировой экономике», – подтвердил Дмитриев.
Бессент сказал об ослаблении санкций на фоне выдачи 30-дневного разрешения Индии на покупку российской нефти.
«Мы можем снять санкции с другой [других поставок] российской нефти», – отметил Бессент. «По сути, снимая с них санкции, минфин может создать предложение. Мы рассматриваем эту возможность», – добавил глава американского минфина.
Иран после нападения со стороны США и Израиля установил полный контроль над Ормузским проливом, сделав невозможным движение нефтяных, коммерческих и рыболовных судов в этой акватории. Блокировка пролива привела к росту цен на мировых рынках. Как отмечают эксперты, от эскалации на Ближнем Востоке в первую очередь пострадают крупнейшие импортеры нефти – Китай и Индия.
На этом фоне стоимость нефти Brent на межконтинентальной бирже ICE превысила $92 впервые за несколько лет.