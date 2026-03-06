Итоги первой недели войны США с Ираном

Итоги первой недели войны США с ИраномПерекрытие Ормузского пролива, экономические последствия и планы сторон
Военная операция США и Израиля против Ирана продолжается уже неделю. За это время стороны обменялись ударами, Иран перекрыл Ормузский пролив, а в регионе возникли новые очаги напряженности – от курдского фактора до инцидента с ударом БПЛА по Азербайджану и вторжение в Ливан.
«Ведомости» собрали главные этапы и события происходящего конфликта.
Удары по Ирану и ответные атаки по Израилю и объектам США в регионе
Нападение США и Израиля началось утром 28 февраля. Под удары попали не менее семи иранских городов, включая Тегеран. Среди целей назывались президентский дворец, штаб разведки КСИР и другие стратегические объекты. В результате атак был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи и члены его семьи, а также ряд высокопоставленных военных КСИР и армии Ирана.
Но не все удары поражали военные или политические объекты. 28 февраля удар пришелся по начальной школе для девочек в городе Минабе. При этом погиб 171 человек, большинство из них – ученицы в возрасте от 7 до 12 лет. Западные СМИ пришли к выводу, что ответственность за удар лежит на США.
Также атомная подлодка США в 2000 миль от берегов Ирана недалеко от Шри-Ланки потопила фрегат Dena со 130 членами экипажа. Он был атакован в международных водах без предупреждения.
Позднее Центральное командование ВС США сообщило о поражении штабов КСИР (Корпус стражей исламской революции), систем противовоздушной обороны и других объектов военной инфраструктуры Ирана.
Иран ответил ударами по Израилю и объектам США в регионе. Сообщалось об атаках на территорию Израиля, включая заявления КСИР об ударе по офису премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и по правительственному кварталу Тель-Авива, а также удары по американским базам и инфраструктуре в ОАЭ, Катаре, Кувейте, Бахрейне, Саудовской Аравии, Иордании и Ираке.
5 марта Израиль объявил о начале второй фазы операции. Основными целями должны стать подземные пусковые установки баллистических ракет. По данным Reuters, Израиль рассчитывает лишить Тегеран возможности наносить удары по израильской территории.
Иран сообщал, что от ударов погибли 1045 граждан.
Ормузский пролив и сырьевой шок
Ключевым экономическим последствием первой недели стало перекрытие Ормузского пролива. 2 марта Иран объявил о закрытии движения для судов, связанных с враждебными странами через пролив, через который проходит 15% мирового экспорта нефти и 20% СПГ. В тот же день трафик по артерии упал на 81%.
Сырьевые рынки отреагировали резким ростом цен. 2 марта стоимость Brent в моменте поднималась до $81,5 за баррель против $72,5 на закрытии 27 февраля. Цена газа на европейском хабе TTF достигала $526,8 за 1000 куб. м, что означало рост на 35% за торговую сессию. Ставки фрахта танкеров класса VLCC на маршруте Ближний Восток – Китай выросли в 1,9 раза.
Аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова отмечала, что рост цен выше $90/барр. может произойти в случае продолжения конфликта в течение нескольких недель. Руководитель центра по аналитике российских акций «БКС мир инвестиций» Кирилл Бахтин предупреждал, что при длительном перекрытии пролива цена может превысить $100/барр. и даже приблизиться $200/барр.
3 марта сообщалось, что стоимость газа в Европе превысила $700 за 1000 кубометров. 6 марта цена на Brent поднялась выше $87 за баррель.
Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби предупредил, что цены на нефть могут взлететь до $150 за баррель, а на газ – почти в четыре раза.
Что говорят Трамп и Пентагон
Публичная линия Белого дома за неделю стала жестче. Президент США Дональд Трамп первоначально говорил, что операция может продолжаться около четырех недель. При этом он подчеркивал, что кампания идет «с опережением графика» и США способны вести военные действия «вечно», если это потребуется.
3 марта Трамп заявил, что переговоры с Ираном уже «слишком поздно» вести. «Их ПВО, военно-воздушные силы, военно-морской флот и руководство уничтожены. Они хотят переговоров. Я сказал: "Слишком поздно!"» – писал он на своей странице в соцсети.
Глава Пентагона Пит Хегсет 4 марта заявил, что США и Израиль в ближайшие дни намерены установить полный контроль над воздушным пространством Ирана. 5 марта Politico со ссылкой на внутренний документ Пентагона сообщило, что США намерены продолжать операцию против Ирана не менее 100 дней. При этом кампания может продлиться вплоть до сентября.
Трамп в разговоре с Time также допустил отправку в Иран военных США для наземной операции. Иранские власти ранее говорили, что готовы к вторжению.
6 марта Трамп заявил, что не намерен вести с Ираном переговоры и требует от страны полной капитуляции.
Отдельной темой стала будущая власть в Иране. 5 марта Axios писал, что американский лидер намерен лично участвовать в выборе нового верховного лидера. Американский президент заявлял, что сын убитого лидера Ирана Али Хаменеи Моджтаба, вероятно, может стать его преемником, но такой сценарий он считает неприемлемым. Иран обещал оперативно избрать нового рахбара, но пока выборы, которые проводит совет экспертов, не состоялись.
Что заявляет Иран
Иран не планирует вести никаких переговоров с США. Об этом 2 марта заявил секретарь Высшего совета нацбезопасности республики Али Лариджани.
Одновременно иранская дипломатия настаивает, что именно удары США и Израиля сорвали переговорный процесс. В разговоре с Сергеем Лавровым глава МИД Ирана Аббас Арагчи говорил о срыве переговоров по ядерной программе и подчеркивал необходимость отражения агрессии.
Арагчи также говорил, что Иран не просит о прекращении огня и не видит причин вести переговоры с США. Он также заявил, что Тегеран не боится сухопутного вторжения США. Напротив, он ждет его, так как уверен, что вторжение станет катастрофой для Вашингтона. При этом он подчеркивал, что Иран не собирается атаковать непосредственно американскую территорию.
Фактор курдов
Одной из новых линий эскалации стал курдский фактор. CNN сообщала, что ЦРУ работает над вооружением курдских сил для восстания в Иране. The Washington Post писала, что США предложили курдским группам широкое воздушное прикрытие и другую поддержку в случае выступления против властей Ирана, чтобы взять под контроль части западного Ирана.
5 марта иранское министерство разведки сообщило об ударах по сепаратистским группировкам, которые якобы готовили вторжение через западную границу страны.
Азербайджанский инцидент
Дополнительным очагом напряженности стал инцидент в Нахичевани. По версии МИД Азербайджана, днем 5 марта иранский беспилотник врезался в терминал аэропорта в Нахичеванской автономной республике, еще один дрон упал рядом со школой в селе Шакарабад, пострадали два мирных жителя. Баку вызвал посла Ирана и вручил ноту протеста.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал удар иранских БПЛА в Нахичевани терактом и потребовал извинений. В ответ Иран отверг причастность к атаке и возложил ответственность на Израиль. На этом фоне Азербайджан временно закрыл границу с Ираном для грузовых автомобилей и на 12 часов закрыл воздушное пространство южного сектора Бакинского района на границе с исламской республикой.
6 марта Азербайджан принял решение вывести из Исламской Республики дипломатический персонал. Также Азербайджан обвинил Иран в попытке подрыва нефтепровода в Турцию.
Удары Израиля по Ливану
Конфликт начал расширяться и на соседние страны. 2 марта шиитская группировка «Хезболла» поддержала Иран и начала обстрел северных израильских городов. После этого Израиль начал наступательную операцию на юге Ливана.
5 марта премьер-министр Ливана Наваф Салам заявил, что власти страны приняли решение запретить любую военную деятельность Корпуса стражей исламской революции на ливанской территории. Также 2 марта правительство Ливана также запретило вооруженную деятельность движения «Хезболла».
По данным на 6 марта, число жертв израильских ударов по Ливану возросло до 217, еще 798 ранены.
Реакция России
МИД России осудил агрессию США и Израиля против Ирана, потребовав политико-дипломатического урегулирования конфликта.
2 марта президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидерами четырех арабских стран – Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейном и Катаром. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что Путин пообещал передать их позицию иранской стороне.
6 марта Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Президент еще раз выразил соболезнования в связи с убийством Хаменеи и членов его семьи. Путин заявил о необходимости немедленного прекращения боевых действий.
Позиция НАТО и союзников США
НАТО за первую неделю заняла максимально дистанцированную позицию. Генсек альянса Марк Рютте заявил, что альянс не будет участвовать в операции США и Израиля против Ирана, подчеркнув, что это кампания только Вашингтона и Тель-Авива. Позднее, после падения обломков иранской ракеты в Турции, он отдельно сказал, что о применении пятой статьи «не может быть и речи». Шеф Пентагона Пит Хегсет также заявил, что США пока не видят никаких оснований для применений пятой статьи.
Среди европейских союзников США единой линии не оказалось. Испания осудила американо-израильскую операцию и запретила использовать базы в Роте и Мороне для ударов. Франция направила авианосец «Шарль-де-Голль» в Средиземное море, объявила об отправке дополнительных средств ПВО и фрегата в региона после удара по британской базе на Кипре.
Эвакуация российских туристов
На фоне эскалации конфликта и сбоев в авиасообщении Россия организует вывоз своих граждан из региона. По последней информации, почти 21 000 пассажиров вывезли рейсами из ОАЭ и Омана в РФ с начала недели. Такие данные опубликовал Минтранс.
На 6 марта запланированы еще 34 вылета, которыми должны воспользоваться около 7700 человек. На согласованных с зарубежными авиационными властями рейсах авиакомпании проводят перебронирование пассажиров в соответствии с ранее купленными билетами.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе 5 марта сообщала, что на территории Ближнего Востока по-прежнему находятся около 20 000 российских туристов.
Прогнозы экспертов
По оценке декана факультета «Школа политических исследований» ИОН РАНХиГС Сергея Демиденко, серьезное вовлечение стран Персидского залива в конфликт маловероятно. По его словам, монархии Залива хотят оставить себе простор для маневров в будущем, которого явно не останется, если они станут прямо атаковать Иран.
В курдском сюжете эксперты видят попытку США использовать этот народ против Тегерана по модели давления через периферию. Питательной средой для недовольства местных жителей является крайняя экономическая отсталость районов проживания курдов, отмечала иранист Анастасия Кислицына.
Экономические последствия конфликта уже затрагивают глобальную торговлю. До атаки Израиля и США через Ормузский пролив проходили около 200–300 судов в день, обеспечивая поставки энергоресурсов из стран Персидского залива в Азию и Европу, отмечала доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.
Теперь же крупные судоходные компании начали менять маршруты. Декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев приводил пример компании Maersk. Та в целях хеджирования рисков перенаправляет часть грузов минуя Суэцкий канал через юго-западную оконечность Африки и мыс Доброй Надежды.
Это увеличивает протяженность перевозок, время доставки и расход топлива, растут стоимость фрахта и страхования, а надежность поставок снижается, отмечал директор Центрального экономико-математического института РАН Альберт Бахтизин. По его словам, происходит перераспределение торговых потоков в пользу альтернативных хабов и сухопутных маршрутов – в том числе через Турцию, Кавказ и Центральную Азию.
Масштаб последствий для мировой и российской экономики будет зависеть прежде всего от продолжительности конфликта и устойчивости действующей системы власти Ирана, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. По ее словам, нынешняя эскалация уже выглядит серьезнее 12-дневного конфликта США и Израиля с Ираном в июне 2025 г. Эксперт отметила, что главным аспектом влияния конфликта на мировую и российскую экономику остаются цены на нефть.