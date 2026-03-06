Итоги первой недели войны США с Ираном

НАТО за первую неделю заняла максимально дистанцированную позицию. Генсек альянса Марк Рютте заявил, что альянс не будет участвовать в операции США и Израиля против Ирана, подчеркнув, что это кампания только Вашингтона и Тель-Авива. Позднее, после падения обломков иранской ракеты в Турции, он отдельно сказал, что о применении пятой статьи «не может быть и речи». Шеф Пентагона Пит Хегсет также заявил, что США пока не видят никаких оснований для применений пятой статьи.