Азербайджан заявил о предотвращении иранских диверсий в стране

Нападения якобы готовились на нефтепровод Баку – Джейхан, посольство Израиля и синагогу
Ведомости

Служба государственной безопасности Азербайджана заявила о пресечении разведывательной деятельности и диверсий, которые, по данным спецслужб, планировал организовать Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Об этом сообщил телеканал AzTV.

По данным ведомства, спецслужбы провели комплекс контрразведывательных мероприятий и сорвали подготовку атак.

По информации портала Minval.az, среди возможных целей назывались нефтепровод Баку – Джейхан, посольство Израиля в Азербайджане, синагога «Ашкенази», а также один из руководителей религиозной общины горских евреев.

Сообщается, что на территорию страны были переправлены три взрывных устройства, однако они были обнаружены и обезврежены.

Азербайджан закрыл границу с Ираном для грузовых автомобилей

Политика / Международные новости

5 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооруженные силы, государственная пограничная служба и другие специальные подразделения страны переведены в режим «мобилизации номер один». По его словам, все структуры должны быть готовы к проведению любой операции.

Это произошло после сообщений о падении иранских беспилотников 5 марта в районе аэропорта Нахичевани. Сообщалось, что при этом пострадали два человека. После инцидента МИД Азербайджана вызвал посла Ирана и предупредил о возможных ответных мерах.

Алиев заявлял, что Баку расценивает удар иранских дронов по Нахичевани как теракт. При этом он подчеркивал, что Азербайджан не намерен участвовать в военных действиях против Ирана и политика страны «этого не допускает». Иран позже отверг обвинения азербайджанской стороны, указав, что его силы не запускали БПЛА по Азербайджану. По сведениям Тегерана, упавший дрон был запущен Израилем.

