Азербайджан заявил о предотвращении иранских диверсий в стране

Алиев заявлял, что Баку расценивает удар иранских дронов по Нахичевани как теракт. При этом он подчеркивал, что Азербайджан не намерен участвовать в военных действиях против Ирана и политика страны «этого не допускает». Иран позже отверг обвинения азербайджанской стороны, указав, что его силы не запускали БПЛА по Азербайджану. По сведениям Тегерана, упавший дрон был запущен Израилем.