Главная / Политика /

Иран возложил на Израиль вину за атаку на Нахичевань

Ведомости

Иран отрицает свою причастность к атаке дрона на Азербайджан и возлагает вину на Израиль. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на заявление Генерального штаба вооруженных сил Ирана.

«По результатам проведенного расследования установлено, что данная операция была проведена израильским правительством с целью дискредитации Исламской Республики Иран», — отмечается в сообщении.

В заявлении также указано, что Иран высоко ценит суверенитет всех государств, особенно своих соседей. 

Азербайджан закрыл границу с Ираном для грузовых автомобилей

Политика / Международные новости

МИД Азербайджана заявил, что днем 5 марта Иран выпустил беспилотник, который врезался в здание терминала аэропорта в Нахичеванской автономной республике. Еще один дрон упал около здания школы в селе Шакарабад. В результате атаки пострадали два мирных жителя. Ведомство вызвало посла Ирана, дипломату заявили протест и передали соответствующую ноту.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку расценивает удар иранских дронов по Нахичевани как теракт. При этом он подчеркнул, что Азербайджан не будет участвовать в войне против Ирана. «Мы не заинтересованы в проведении каких-либо операций против соседних стран, и наша политика этого не допускает», – добавил глава государства.

Кроме того, Азербайджан временно закрыл границу с Ираном для грузовых автомобилей, а также на 12 часов закрыл воздушное пространство южного сектора Бакинского района на границе с Исламской Республикой.

