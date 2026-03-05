Иран возложил на Израиль вину за атаку на Нахичевань
Иран отрицает свою причастность к атаке дрона на Азербайджан и возлагает вину на Израиль. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на заявление Генерального штаба вооруженных сил Ирана.
«По результатам проведенного расследования установлено, что данная операция была проведена израильским правительством с целью дискредитации Исламской Республики Иран», — отмечается в сообщении.
В заявлении также указано, что Иран высоко ценит суверенитет всех государств, особенно своих соседей.
МИД Азербайджана заявил, что днем 5 марта Иран выпустил беспилотник, который врезался в здание терминала аэропорта в Нахичеванской автономной республике. Еще один дрон упал около здания школы в селе Шакарабад. В результате атаки пострадали два мирных жителя. Ведомство вызвало посла Ирана, дипломату заявили протест и передали соответствующую ноту.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку расценивает удар иранских дронов по Нахичевани как теракт. При этом он подчеркнул, что Азербайджан не будет участвовать в войне против Ирана. «Мы не заинтересованы в проведении каких-либо операций против соседних стран, и наша политика этого не допускает», – добавил глава государства.