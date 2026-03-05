Азербайджан частично закрыл воздушное пространство после удара иранского дрона

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку расценивает удар иранских дронов по Нахичевани как теракт. При этом он подчеркнул, что Азербайджан не будет участвовать в войне против Ирана. «Мы не заинтересованы в проведении каких-либо операций против соседних стран, и наша политика этого не допускает», – добавил глава государства.