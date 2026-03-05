Алиев назвал терактом удар иранских БПЛА в Нахичевани и потребовал извинений

Алиев назвал терактом удар иранских БПЛА в Нахичевани и потребовал извиненийБаку не будет участвовать в войне
Азербайджан расценивает удар иранских дронов по Нахичевани как теракт, заявил президент страны Ильхам Алиев. Он заявил, что целью беспилотников стали гражданские объекты.
«Официальные лица Ирана должны дать разъяснения, принести извинения азербайджанской стороне, совершившие этот террористический акт должны быть привлечены к уголовной ответственности» – сказал лидера Азербайджана на заседании Совета безопасности (цитата по АЗЕРТАДЖ).
При этом Алиев подчеркнул, что Азербайджан не будет участвовать в войне против Ирана. «Мы не заинтересованы в проведении каких-либо операций против соседних стран, и наша политика этого не допускает», – добавил глава государства.
Ранее Генштаб вооруженных сил Ирана опроверг запуск беспилотника в сторону Азербайджана. Иранские военные сообщили, что было проведено расследование, согласно которому, речь идет о провокации.
МИД Азербайджана заявил, что днем 5 марта Иран выпустил беспилотник, который врезался в здание терминала аэропорта в Нахичеванской автономной республике. Еще один дрон упал около здания школы в селе Шакарабад. В результате атаки пострадали два мирных жителя. Ведомство вызвало посла Ирана, дипломату заявили протест и передали соответствующую ноту.