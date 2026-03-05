Баку пригрозил ответом на атаки иранских БПЛА на Нахичевань

В МИДе страны напомнили, что днем 5 марта один выпущенный с территории Ирана беспилотник врезался в здание терминала аэропорта в Нахичеванской автономной республике, а другой рухнул рядом со зданием школы в селе Шакарабад. Пострадали два мирных жителя.