Баку пригрозил ответом на атаки иранских БПЛА на Нахичевань

Азербайджан оставляет за собой право принять соответствующие ответные меры на атаки иранских беспилотников в Нихичевани. Об этом говорится в заявлении на сайте азербайджанского МИДа.

В МИДе страны напомнили, что днем 5 марта один выпущенный с территории Ирана беспилотник врезался в здание терминала аэропорта в Нахичеванской автономной республике, а другой рухнул рядом со зданием школы в селе Шакарабад. Пострадали два мирных жителя.

В ведомстве назвали инцидент нападением на территорию Азербайджанской республики, которое является «нарушением норм и принципов международного права и способствует усилению напряженности в регионе».

В связи с инцидентом МИД Азербайджана вызвал посла Ирана. Ему будет выражен протест и вручена соответствующая нота.

28 февраля США совместно с Израилем атаковали Иран. Тегеран ответил на это ударами ракет и БПЛА по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке

