Иран отрицает запуск беспилотников в сторону Азербайджана

МИД Азербайджана заявил, что днем 5 марта один выпущенный с территории Ирана беспилотник врезался в здание терминала аэропорта в Нахичеванской автономной республике, а другой упал у здания школы в селе Шакарабад. Два мирных жителя пострадали.