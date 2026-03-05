Газета
Иран отрицает запуск беспилотников в сторону Азербайджана

Ведомости

Генштаб вооруженных сил Ирана опроверг информацию о запуске иранского беспилотника в сторону Азербайджана. Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на заявление Генштаба.

По данным иранских военных, было проведено расследование, согласно которому речь идет о провокации.

«Подобные действия лже-сионистского режима, направленные на подрыв отношений с мусульманскими странами различными способами, беспрецедентны, и, согласно проведенному расследованию, этот режим предпринял такие действия, чтобы обвинить Исламскую Республику Иран», – говорится в заявлении.

МИД Азербайджана заявил, что днем 5 марта один выпущенный с территории Ирана беспилотник врезался в здание терминала аэропорта в Нахичеванской автономной республике, а другой упал у здания школы в селе Шакарабад. Два мирных жителя пострадали.

МИД страны вызвал посла Ирана. Баку также предупредил, что оставляет за собой право принять ответные меры.

