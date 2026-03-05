Иран отрицает запуск беспилотников в сторону Азербайджана
Генштаб вооруженных сил Ирана опроверг информацию о запуске иранского беспилотника в сторону Азербайджана. Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на заявление Генштаба.
По данным иранских военных, было проведено расследование, согласно которому речь идет о провокации.
«Подобные действия лже-сионистского режима, направленные на подрыв отношений с мусульманскими странами различными способами, беспрецедентны, и, согласно проведенному расследованию, этот режим предпринял такие действия, чтобы обвинить Исламскую Республику Иран», – говорится в заявлении.
МИД Азербайджана заявил, что днем 5 марта один выпущенный с территории Ирана беспилотник врезался в здание терминала аэропорта в Нахичеванской автономной республике, а другой упал у здания школы в селе Шакарабад. Два мирных жителя пострадали.
МИД страны вызвал посла Ирана. Баку также предупредил, что оставляет за собой право принять ответные меры.