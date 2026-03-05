Азербайджан закрыл границу с Ираном для грузовых автомобилей
После удара дроном правительство Азербайджана приняло решение временно закрыть границу с Ираном для грузовых автомобилей, включая автомобили, следующие транзитом. Об этом говорится в сообщении кабмина.
До этого Азербайджан на 12 часов закрыл воздушное пространство южного сектора Бакинского района на границе с Ираном.
МИД Азербайджана заявил, что днем 5 марта Иран выпустил беспилотник, который врезался в здание терминала аэропорта в Нахичеванской автономной республике. Еще один дрон упал около здания школы в селе Шакарабад. В результате атаки пострадали два мирных жителя. Ведомство вызвало посла Ирана, дипломату заявили протест и передали соответствующую ноту.
Генштаб вооруженных сил Ирана в свою очередь опроверг запуск беспилотника в сторону Азербайджана. Иранские военные сообщили, что было проведено расследование, согласно которому речь идет о провокации.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку расценивает удар иранских дронов по Нахичевани как теракт. При этом он подчеркнул, что Азербайджан не будет участвовать в войне против Ирана. «Мы не заинтересованы в проведении каких-либо операций против соседних стран, и наша политика этого не допускает», – добавил глава государства.