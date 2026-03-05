По его словам, «или с нами, или против нас» – ровно тот самый принцип, который Запад применял, готовя Украину к превращению в «Антироссию», и острие войны Запада в гибридной, уже «прямой горячей войне» Запада против РФ. Лавров напомнил, что в 2004 г. Запад, по требованию которого были отменены результаты выборов на Украине и организован третий, незаконный тур голосования, требовали от украинских избирателей выбора – с Европой ли они или с Россией. Министр отметил, что с тех пор подход «или с нами, или с Россией» никуда не делся. Этот же подход, по его словам, особенно проявился в попытке «втащить» Украину в НАТО.