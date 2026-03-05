Газета
Главная / Политика /

Что сказал Лавров об атаках на Иран и «прямой горячей войне» Запада против РФ

Россия не считает «ширмой» переговоры с США
Инна Шульгина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Глава МИД России Сергей Лавров выступил на посольском круглом столе «Украинский кризис. Цифровые угрозы и международная информационная безопасность». «Ведомости» собрали главные заявления министра.

О Ближнем Востоке

В начале выступления Лавров затронул тему кризиса на Ближнем Востоке. По его словам, происходящее там чревато колоссальными негативными последствиями для мировой стабильности, мировой экономики – «для всего того, что когда-то называлось глобализацией во имя процветания человечества». Министр отметил, что страдают мирные граждане – и в Иране, и в результате ответных действий Исламской Республики в других государствах.

«Мы высказываем соболезнования в отношении любых жертв среди мирного населения. Видим, какой ущерб наносится и гражданской инфраструктуре всех стран Персидского залива», – сказал Лавров.

Он напомнил, что страны Совета сотрудничества залива задолго до кампании США и Израиля публично призывали не применять вооруженную силу против Ирана, а все вопросы решать путем дипломатии. Государства заявляли, что не предоставят свою территорию и воздушное пространство в интересах развязывания войны против Тегерана и не согласятся на использование расположенных на их землях иностранных военных баз для участия в этой агрессии.

Сработает ли план Трампа обеспечить трафик судов

Политика / Международные новости

«И, тем не менее, они тоже оказались втянутыми в эту войну. У меня нет никаких сомнений, что это было одной из целей той операции, которую называют то звериный рык, то какой-то еще там гнев», – подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ также напомнил, что до недавнего времени в отношениях между Ираном и его арабскими соседями наблюдалась позитивная динамика. В частности, речь идет о нормализации отношений Ирана и Саудовской Аравии, Россия активно способствовала этому процессу. Министр добавил, что Запад делал все, чтобы не позволить продвигать позитивную повестку дня в зоне Залива.

«Запад, как сейчас доказала вот эта ситуация с агрессией против Ирана, действует по принципу «или с нами, или против нас». И главное, конечно, во всем этом, – «разделяй и властвуй». В данном случае, наверное, можно сказать – «разделяй, натравливай друг на друга, и властвуй»», – сказал он.

Лавров подчеркнул, что все, кто страдает от агрессии США и Израиля, являются стратегическими партнерами России.

«Мы поддерживаем с ними диалог, и будем делать все, чтобы вместе с другими миролюбивыми членами мирового сообщества, в том числе в Совете Безопасности ООН, на Генеральной Ассамблее, способствовать созданию атмосферы, которая будет делать эту операцию совершенно невозможной», – отметил министр.

Об антироссийском подходе Запада

Комментируя украинское урегулирование, Лавров напомнил, что целью «готовившейся и в итоге развязанной Западом руками украинского режима войны против России» стало «нанесение стратегического поражения нашей стране».

«Есть все основания полагать, что за этим скрывается такое, знаете, максимальное желание развалить нашу страну», – подчеркнул глава МИД России.

По его словам, «или с нами, или против нас» – ровно тот самый принцип, который Запад применял, готовя Украину к превращению в «Антироссию», и острие войны Запада в гибридной, уже «прямой горячей войне» Запада против РФ. Лавров напомнил, что в 2004 г. Запад, по требованию которого были отменены результаты выборов на Украине и организован третий, незаконный тур голосования, требовали от украинских избирателей выбора – с Европой ли они или с Россией. Министр отметил, что с тех пор подход «или с нами, или с Россией» никуда не делся. Этот же подход, по его словам, особенно проявился в попытке «втащить» Украину в НАТО.

О переговорах с США

Лавров обратил внимание, что Россия продолжает вести переговоры с США по украинскому урегулированию.

«Мы сейчас не видим оснований подозревать, что эти переговоры тоже являются ширмой. Не видим, поскольку мы находимся в прямом контакте с американскими коллегами, но те наши политологи, аналитики, политические деятели, члены парламента, которые не участвуют в этом по определению закрытом процессе, начинают проводить параллели и задавать вопросы: «А чем эти переговоры могут закончиться?», – отметил он.

По словам министра, сейчас ведутся разговоры о якобы разрушении духа Анкориджа, но этот дух на Аляске был «далеко не самым главным».

Что такое «дух Анкориджа»

Как объяснял Дмитрий Песков, – это набор взаимных пониманий между Россией и США по конфликту на Украине, который обсуждался лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске 15 августа 2025 г.

«Главным в Анкоридже было конкретное понимание, достигнутое на основе предложений, внесенных президентом Трампом и его командой переговорщиков. Президент Путин не раз комментировал, что эти предложения мы приняли. В том числе те аспекты этих предложений, которые для нас являются уже серьезным компромиссом», – пояснил он.

Лавров обратил внимание, что в течение семи месяцев, прошедших после переговоров в Анкоридже, украинцы и европейцы приложили все усилия, чтобы переделать «это понимание». Переговорщики США испытывают давление и подвергаются искушению передать всю ответственность за очередные шаги на Россию, «чтобы успеть каким-то знаменательным датам политического календаря нынешнего года».

«Но наша совесть чиста. Мы верны тем пониманиям, которые были четко достигнуты по предложению Соединенных Штатов на Аляске», – заключил министр.

О цифровых угрозах

Помимо физического подрыва инфраструктурных объектов (например, атак на «Северные потоки» и других инцидентов), Киев вовлечен и в сферу информационной безопасности, занимаясь кибертерроризмом и прицеливаясь на гражданские объекты, такие как банки, электростанции, транспортные системы, утверждает министр. По словам Лаврова, Украина напрямую контролирует сотни «колл-центров», которые терроризируют россиян, но не ограничиваются только территорией РФ, активно работая в Европе.

Министр заявил, что еще при администрации американского экс-президента Джо Байдена Вашингтон развернул на Украине целые подразделения сотрудников гиперкомандования и Агентства национальной безопасности США. Координацией компьютерных атак против России занимались представители британских спецслужб, направленные в республику, подчеркнул глава МИДа. Запад обучал украинских хакеров и обеспечивал необходимое финансирование.

«По нашим достоверным данным, эта инфраструктура, которую создали англосаксы – специалисты, инструкторы, военные из США и Британии, по-прежнему находится на Украине», – отметил он.

Министр также напомнил, что в 2023 г. несколько стран НАТО, Евросоюза и Всемирный банк создали так называемый «таллинский механизм», через который на нужды хакеров киевского режима привлекли четверть миллиарда евро.

