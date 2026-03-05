Лавров: дух Анкориджа испаряется

Лавров: дух Анкориджа испаряетсяРоссия видит в договоренностях с США точку отсчета на переговорах по Украине
Атмосфера переговоров между РФ и США в Анкоридже была позитивной, но сейчас его дух испаряется, заявил министр иностранных дел Сергей Лавровво время посольского «круглого стола» по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
«В Анкоридже дух был далеко не самым главным. Дух – это атмосфера, она была товарищеской, взаимоуважительной, конструктивной. Но дух испаряется», – сказал он.
Что такое «Дух Анкориджа»
Как пояснил министр, Россия видит в договоренностях с США, достигнутых в Анкоридже, точку отсчета на переговорах по украинскому урегулированию.
«Мы исходим из того, что нам было предложено (в Анкоридже), и мы это приняли», – отметил он. При этом Лавров признал, что «понимания Анкориджа» подразумевают серьезные компромиссы от России. Он также заверил, что Москва остается верна достигнутым договоренностям. Глава МИДа также подчеркнул, что Украина и Европа прилагают усилия для того, чтобы «переписать» понимание Анкориджа.
19 февраля заместитель главы МИДа Михаил Галузин после трехсторонних переговоров в Женеве заявил «Ведомостям», что
понимания, которые были достигнуты в рамках встречи РФ и США в Анкоридже, все еще остаются значимыми. На уточняющий вопрос, понимают ли его американцы, Галузин сказал, что это можно определить из того, что «дух Анкориджа жив».
23 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что одним из фундаментальных условий для достижения мира является полный вывод украинских военных формирований с территории Донбасса.