Лавров: дух Анкориджа испаряется

«Мы исходим из того, что нам было предложено (в Анкоридже), и мы это приняли», – отметил он. При этом Лавров признал, что «понимания Анкориджа» подразумевают серьезные компромиссы от России. Он также заверил, что Москва остается верна достигнутым договоренностям. Глава МИДа также подчеркнул, что Украина и Европа прилагают усилия для того, чтобы «переписать» понимание Анкориджа.