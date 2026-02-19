Газета
Главная / Политика /

В МИД рассказали «Ведомостям», жив ли еще «дух Анкориджа»

Михаил Галузин уверен, что достигнутые на Аляске договоренности еще в силе
Анна Бойцова
Владимир Кулагин

Понимания, которые были достигнуты в рамках встречи РФ и США в Анкоридже, все еще остаются значимыми, заявил «Ведомостям» заместитель главы МИД Михаил Галузин после трехсторонних переговоров в Женеве.

На уточняющий вопрос, понимают ли его американцы, Галузин сказал, что это можно определить из того, что «дух Анкориджа жив».

Замминистра, входивший в российскую группу переговорщиков, сообщил также, что в Женеве у российской делегации не было контактов с представителями европейских стран, если не считать встречи с швейцарской стороной во время приветствия.

9 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей», говорил, что договоренности, которых удалось достичь в Анкоридже, являются краеугольными. Они все еще способны сдвинуть процесс украинского урегулирования, а также позволить «выйти на прорыв».

