Песков назвал краеугольными достигнутые в Анкоридже понимания

Песков назвал краеугольными достигнутые в Анкоридже пониманияОни способны продвинуть процесс урегулирования конфликта на Украине
Понимания, которые были достигнуты в рамках встречи РФ и США в Анкоридже, являются краеугольными. Они способны сдвинуть процесс украинского урегулирования, а также позволить «выйти на прорыв». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга, отвечая на вопрос «Ведомостей».
«Действительно, есть целый ряд пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже. Которые были озвучены еще накануне Анкориджа во время приезда сюда [в Москву] господина [спецпосланника президента США Стива] Уиткоффа. И после этого как раз и назрела необходимость проведения встречи в верхах. Поэтому вот этот набор пониманий, который был достигнут, он и есть дух Анкориджа», – добавил он.
Песков также отметил, что в Кремле по-прежнему убеждены, что в интересах дела – вести разговоры об урегулировании ситуации на Украине в закрытом режиме. Сейчас, по его словам, работа продолжается.
В ходе брифинга 26 января пресс-секретарь российского лидера говорил, что в ходе переговоров Москвы, Вашингтона и Киева в ОАЭ была обговорена «формула Анкориджа». Соответствующее понимание достигнуто с США и главой Белого дома Дональдом Трампом, уточнил он. «Ни для кого не секрет, и это наша последовательная позиция, позиция нашего президента [РФ Владимира Путина], что территориальный вопрос, который является частью формулы Анкориджа, он, конечно, имеет для российской стороны принципиальное значение», – добавил Песков.
23 января Песков не стал публично раскрывать содержание «формулы Анкориджа», обсуждаемой на переговорах по украинскому урегулированию. Вместе с тем он подчеркнул, что одним из фундаментальных условий для достижения мира является полный вывод украинских военных формирований с территории Донбасса.