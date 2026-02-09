Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков назвал краеугольными достигнутые в Анкоридже понимания

Они способны продвинуть процесс урегулирования конфликта на Украине
Анастасия Брянцева
Елена Мухаметшина

Понимания, которые были достигнуты в рамках встречи РФ и США в Анкоридже, являются краеугольными. Они способны сдвинуть процесс украинского урегулирования, а также позволить «выйти на прорыв». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга, отвечая на вопрос «Ведомостей». 

«Действительно, есть целый ряд пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже. Которые были озвучены еще накануне Анкориджа во время приезда сюда [в Москву] господина [спецпосланника президента США Стива] Уиткоффа. И после этого как раз и назрела необходимость проведения встречи в верхах. Поэтому вот этот набор пониманий, который был достигнут, он и есть дух Анкориджа», – добавил он. 

Песков также отметил, что в Кремле по-прежнему убеждены, что в интересах дела – вести разговоры об урегулировании ситуации на Украине в закрытом режиме. Сейчас, по его словам, работа продолжается.

Песков: РФ и США достигли понимания по «формуле Анкориджа»

Политика / Международные отношения

В ходе брифинга 26 января пресс-секретарь российского лидера говорил, что в ходе переговоров Москвы, Вашингтона и Киева в ОАЭ была обговорена «формула Анкориджа». Соответствующее понимание достигнуто с США и главой Белого дома Дональдом Трампом, уточнил он. «Ни для кого не секрет, и это наша последовательная позиция, позиция нашего президента [РФ Владимира Путина], что территориальный вопрос, который является частью формулы Анкориджа, он, конечно, имеет для российской стороны принципиальное значение», – добавил Песков.

23 января Песков не стал публично раскрывать содержание «формулы Анкориджа», обсуждаемой на переговорах по украинскому урегулированию. Вместе с тем он подчеркнул, что одним из фундаментальных условий для достижения мира является полный вывод украинских военных формирований с территории Донбасса.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её