Песков назвал краеугольными достигнутые в Анкоридже понимания

«Действительно, есть целый ряд пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже. Которые были озвучены еще накануне Анкориджа во время приезда сюда [в Москву] господина [спецпосланника президента США Стива] Уиткоффа. И после этого как раз и назрела необходимость проведения встречи в верхах. Поэтому вот этот набор пониманий, который был достигнут, он и есть дух Анкориджа», – добавил он.