Песков: ВСУ должны покинуть Донбасс

23 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос Донбасса будет центральным на трехсторонних переговорах Украины, РФ и США в Абу-Даби. По информации Corriere della Sera, в Абу-Даби представители США, России и Украины обсудят уступку Украиной неподконтрольной РФ части Донбасса в обмен на масштабное финансирование и гарантии безопасности. Axios со ссылкой на источники также сообщал, что ключевой темой встречи станет вопрос контроля над территориями.