Песков: ВСУ должны покинуть Донбасс

Песков: ВСУ должны покинуть ДонбассКремль не будет публично обсуждать детали «формулы Анкориджа»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался публично раскрывать детали «формулы Анкориджа», обсуждаемой на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Однако важное условие мира – вывод украинских военных с территории Донбасса.
Представитель Кремля подчеркнул, что Москва считает нецелесообразным вдаваться в конкретику обсуждаемых положений.
«Мы, естественно, не хотим публично вдаваться в детали тех положений, которые обсуждаются. И поэтому, какая именно формула подразумевается под «формулой Анкориджа», я вам говорить не могу и не буду», – сказал Песков.
Он напомнил о базовом требовании России. «Хорошо известна позиция России о том, что Украина, украинские вооруженные силы, должны покинуть территорию Донбасса», – сказал пресс-секретарь. Песков также отметил, что «есть также другие нюансы, которые остаются на повестке дня переговоров».
23 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос Донбасса будет центральным на трехсторонних переговорах Украины, РФ и США в Абу-Даби. По информации Corriere della Sera, в Абу-Даби представители США, России и Украины обсудят уступку Украиной неподконтрольной РФ части Донбасса в обмен на масштабное финансирование и гарантии безопасности. Axios со ссылкой на источники также сообщал, что ключевой темой встречи станет вопрос контроля над территориями.
22 января в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным встречались специальные эмиссары американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил после переговоров, что представителям США дали четко понять – «без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит».