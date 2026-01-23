Ушаков рассказал подробности переговоров Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом

Также неизвестно, что точно имеется в виду под «согласованной в Анкоридже формуле» в части территориального вопроса. В августе 2025 г. по итогам переговоров Путина и Трампа на Аляске Reuters писало, что Россия якобы отказалась от своих требований, выдвинутых в 2024 г., – передачи под ее контроль всей территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, теперь речь идет лишь о передаче всего Донбасса (кроме того, Россия якобы предложила вернуть Украине подконтрольные ей части Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей). Однако представители России неоднократно опровергали «обмен территориями». Летом 2024 г., выступая в МИДе, Путин говорил, что для прекращения конфликта ВСУ должны быть полностью выведены из ДНР, ЛНР Херсонской и Запорожской областей в пределах их административных границ, которые были на момент их вхождения в Украину.