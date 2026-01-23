Ушаков рассказал подробности переговоров Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом

Ушаков рассказал подробности переговоров Владимира Путина со Стивеном УиткоффомБез решения территориального вопроса на урегулирование конфликта на Украине рассчитывать не стоит – Кремль
Россия после подписания мирного договора с Украиной готова направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе конфликта, оставшиеся в США замороженные российские активы – за вычетом $1 млрд, который обещала выделить в «Совет мира». Однако без решения территориального вопроса невозможно рассчитывать на долгосрочное урегулирование. Об этом журналистам на брифинге 23 января сказал помощник президента Юрий Ушаков по итогам четырехчасовых переговоров Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом, бизнесменом, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером и старшим советником Белого дома, специалистом по экономическому досье Джошуа Грюнбаумом.
При обсуждении инициативы Трампа «Совет мира» Россия акцентировала готовность направить в бюджет этой структуры $1 млрд из замороженных прежней администрацией США российских активов. «Остальные же средства из наших замороженных США резервов можно было направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной. Разговор по этой теме будет продолжен в двусторонней экономической группе», – заявил Ушаков.
Главное же, что было подчеркнуто в ходе переговоров с американскими представителями, – «без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит», рассказал Ушаков.
Уже сегодня, 23 января, в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы – из представителей России, Украины и США – по вопросам безопасности, сказал Ушаков. С российской стороны в эту группу включены представители руководства Минобороны во главе с начальником Главного управления Генштаба Игорем Костюковым. Эта группа уже сформирована и в ближайшие часы вылетит в Абу-Даби. Представители российской переговорной группы получили инструкции от Путина по итогам разговора с американцами, добавил Ушаков. По его словам, представители США многое сделали для подготовки заседания группы и надеются, что она позволит продвинуться по вопросам, связанным с завершением конфликта.
В Абу-Даби также состоится и заседание двусторонней российско-американской группы по экономическим делам во главе со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым (он также принимал участие в переговорах в Кремле) и Уиткоффом. Эта группа обсудит среди прочего и вопрос о возможной передаче замороженных в США российских активов на восстановление пострадавших территорий.
Поскольку без урегулирования территориального вопроса окончания конфликта на Украине ждать не стоит – хотя Москва заинтересована в его урегулировании политико-дипломатическими методами – Россия продолжит добиваться поставленных целей на поле боя, заявил Ушаков.
Ушаков назвал переговоры «исключительно содержательными, конструктивными» и предельно откровенными. Американские представители прибыли в Москву поздно вечером 22 января из Давоса, где участвовали в мероприятиях с Трампом. По словам помощника президента, они рассказали о встрече Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Давосе. Кроме того, американцы дали оценку и другим контактам, которые у них состоялись в декабре – январе по поводу урегулирования конфликта на Украине. Ушаков особо подчеркнул, что нынешняя встреча Путина с американцами как раз и была сфокусирована на получении информации по итогам контактов представителей США с украинцами и европейцами, чтобы «вместе уже как бы «на двоих» определить параметры дальнейших действий».
На переговорах также обсуждалась тема «дальнейшего развития двухсторонних российско-американских отношений», поскольку есть «огромный потенциал для развития сотрудничества», сказал Ушаков. Американцы уже строят планы, которые можно реализовать после урегулирования конфликта, отметил он.
Точная сумма замороженных в США российских активов не называлась.
В СМИ приводились очень разные оценки. Недавно агентство Reuters писало, что в последнем всестороннем отчете о своих запасах Центральный банк сообщал, что примерно 11% из его золотовалютных резервов объемом в $613 млрд – то есть около $67 млрд – размещены в долларовых активах (а такие активы могут храниться лишь в депозитариях в США). Центральный банк же информировал, что в западных странах заморожено $300 млрд из суверенных фондов России – большая часть в Европе. В 2023 г. издание Axios сообщало, что целевая группа выявила только $5 млрд суверенных активов России, замороженных в США.
Также неизвестно, что точно имеется в виду под «согласованной в Анкоридже формуле» в части территориального вопроса. В августе 2025 г. по итогам переговоров Путина и Трампа на Аляске Reuters писало, что Россия якобы отказалась от своих требований, выдвинутых в 2024 г., – передачи под ее контроль всей территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, теперь речь идет лишь о передаче всего Донбасса (кроме того, Россия якобы предложила вернуть Украине подконтрольные ей части Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей). Однако представители России неоднократно опровергали «обмен территориями». Летом 2024 г., выступая в МИДе, Путин говорил, что для прекращения конфликта ВСУ должны быть полностью выведены из ДНР, ЛНР Херсонской и Запорожской областей в пределах их административных границ, которые были на момент их вхождения в Украину.