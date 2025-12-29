Путин предупредил Трампа о пересмотре договоренностей из-за атаки на резиденцию

Путин предупредил Трампа о пересмотре договоренностей из-за атаки на резиденциюПрезиденты России и США провели беседу после американо-украинских переговоров
Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом 29 декабря рассказал об украинской атаке БПЛА на резиденцию в Новгородской области. Из-за этой атаки будут пересмотрены ранее достигнутые договоренности по урегулированию конфликта на Украине. Об этом журналистам на брифинге рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.
Путин рассказал Трампу, что почти сразу же после того, как американская сторона заявила, что считает успешным переговорный раунд с украинскими представителями в Мар-а-Лаго, прошедший 28 декабря, Киев «предпринял террористическую атаку с масштабным использованием беспилотников дальнего действия, атаку на государственную резиденцию президента России в Новгородской области». «С нашей стороны четко заявлено, что подобные безрассудные террористические действия, естественно, не останутся без самого серьезного ответа. Президент США был шокирован этим сообщением, в буквальном смысле возмущен. Сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия», – пересказывает Ушаков разговор Путина и Трампа.
Эта атака повлияет на американские подходы в контексте работы с Зеленским, «которому нынешняя администрация, как сказал сам Трамп, слава богу, не давала Tamahawk», рассказал Ушаков. Путин в разговоре с Трампом заявил, что российская сторона намерена и далее плотно и плодотворно работать с американскими партнерами по поиску путей достижения мира. «Но, естественно, по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок позиция России будет пересмотрена. Об этом было заявлено очень четко. И американцы должны отнестись к этому с пониманием. С учетом осуществляемого Киевом государственного терроризма российская сторона не может поступить иначе», – подчеркнул Ушаков.
В телефонном разговоре кроме Трампа участвовали и его ключевые советники. Они рассказали Путину об итогах переговоров в Мар-а-Лаго с украинской делегацией. Ушаков рассказал, что в подаче американцев в ходе этих переговоров представители США «в наступательном ключе» проводили мысль о необходимости для Киева предпринять реальные шаги в направлении окончательного урегулирования конфликта и «не прикрываться требованиями о временном прекращении огня».
«Зеленскому было рекомендовано даже не пытаться получить передышку для своих вооруженных сил, а ориентироваться на достижение комплексной договоренности, которая вела бы к реальному завершению вооруженного конфликта», – пересказал разговор Ушаков. По его словам, Трамп проинформировал Путина о некоторых достигнутых командой Зеленского результатах, идущих в этом направлении. Однако, по оценке российской стороны, у киевских властей все равно остается «поле для различных интерпретаций с тем, чтобы уклониться от выполнения своих обязательств», сказал Ушаков.
Путин за 2025 г. провел 17 контактов с американскими представителями: это встреча с Трампом на Аляске, десять телефонных разговоров с Трампом, шесть встреч со специальными посланниками президента США. «О чем это говорит, выводы можете сделать сами», – сказал Ушаков. По итогам этого телефонного разговора главы государств условились дальше поддерживать диалог.
Путин и Трамп 28 декабря разговаривали по телефону до встречи президента США с Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде. Ушаков по итогам звонка 28 декабря рассказал, что Россия и США договорились продолжить работу по урегулированию конфликта вокруг Украины в рамках специально создаваемых двух рабочих групп – по безопасности и экономике. Представитель Кремля тогда же сказал, что в телефонном разговоре обсудили, что от Киева нужно «ответственное политическое решение», которое касается Донбасса. Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснил, что это означает вывод украинских войск за территорию административных границ Донбасса.
Путин и Трамп 28 декабря договорились о повторном телефонном разговоре, в котором президент США должен был рассказать об итогах переговоров с президентом Украины. Зеленский по итогам переговоров сказал, что план по урегулированию конфликта на Украине согласован на 90%. По его словам, договоренностей не достигли по вопросам функционирования Запорожской АЭС и территорий.
Министр иностранных дел Сергей Лавров вечером 29 декабря заявил, что Киев атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с использованием 91 ударного БПЛА. По его словам, атака произошла в ночь с 28 на 29 декабря. Такие действия не останутся без ответа, сказал Лавров. Зеленский опроверг совершение подобной атаки.