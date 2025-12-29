Путин предупредил Трампа о пересмотре договоренностей из-за атаки на резиденцию

Эта атака повлияет на американские подходы в контексте работы с Зеленским, «которому нынешняя администрация, как сказал сам Трамп, слава богу, не давала Tamahawk», рассказал Ушаков. Путин в разговоре с Трампом заявил, что российская сторона намерена и далее плотно и плодотворно работать с американскими партнерами по поиску путей достижения мира. «Но, естественно, по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок позиция России будет пересмотрена. Об этом было заявлено очень четко. И американцы должны отнестись к этому с пониманием. С учетом осуществляемого Киевом государственного терроризма российская сторона не может поступить иначе», – подчеркнул Ушаков.