В Абу-Даби обсудят отказ Украины от территорий в обмен на деньги и гарантии

Взамен Украине предлагается план восстановления на $800 млрд под руководством главы BlackRock Ларри Финка, а также американские гарантии безопасности с размещением сил западных стран. Как отметил президент Финляндии Алекс Стубб, существует проблема «последовательности»: деньги пока только на бумаге, а президент Путин может не принять присутствие солдат НАТО.