В Абу-Даби обсудят отказ Украины от территорий в обмен на деньги и гарантии
В Абу-Даби представители США, России и Украины обсудят уступку Украиной Донецкой области в обмен на масштабное финансирование и гарантии безопасности, пишет Corriere della Sera.
Переговоры пройдут при посредничестве США: вчера в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным встречались специальные эмиссары американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Они везут в Абу-Даби пакет документов, включающий, по данным издания, четыре части. Самая сложная для президента Украины Владимира Зеленского – уступка территорий в Донбассе, пишет издание.
Взамен Украине предлагается план восстановления на $800 млрд под руководством главы BlackRock Ларри Финка, а также американские гарантии безопасности с размещением сил западных стран. Как отметил президент Финляндии Алекс Стубб, существует проблема «последовательности»: деньги пока только на бумаге, а президент Путин может не принять присутствие солдат НАТО.
Зеленский заявил, что вопрос Донбасса будет центральным на трехсторонних переговорах Украины, РФ и США в Абу-Даби.
23 января в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины, сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Там же пройдут переговоры руководителей двухсторонней группы по экономическим делам: спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева и Уиткоффа.