Глава BlackRock участвует в работе по завершению конфликта на Украине

21 января Трамп похвалил Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера за работу над урегулированием конфликта. По его мнению, Москва и Киев приближаются к урегулированию конфликта на Украине. Трамп также заявил, что украинский конфликт мог бы «перерасти в мировую войну», но выразил уверенность в том, что этого удастся избежать.