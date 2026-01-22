Глава BlackRock участвует в работе по завершению конфликта на Украине

Глава BlackRock участвует в работе по завершению конфликта на УкраинеЛарри Финк консультирует администрацию Трампа по вопросам восстановления экономики Украины
Генеральный директор американской инвестиционной компании Blackrock Ларри Финк участвует в работе команды США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом объявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
«Мы с Джаредом постоянно говорим о важности процветания, и, разумеется, у нас есть, на мой взгляд, лучший в своем классе советник по этим вопросам – Ларри Финк», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Уиткофф уточнил, что Финк участвует в работе по завершению конфликта на добровольной основе и консультирует администрацию президента США Дональда Трампа по вопросам восстановления экономики Украины.
22 января в Давосе состоялась встреча украинской делегации с представителями BlackRock, сообщал секретарь Совета национальной безопасности Украины Рустем Умеров. Он также заявил, что компания участвует в планах восстановления страны.
О том что Финк подключился к работе по урегулированию конфликта, писал Bloomberg в декабре. Американские власти ведут с ним переговоры о пересмотре плана создания фонда развития Украины, который позволил бы привлечь $400 млрд на восстановление страны, писала газета The Washington Post.
21 января Трамп похвалил Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера за работу над урегулированием конфликта. По его мнению, Москва и Киев приближаются к урегулированию конфликта на Украине. Трамп также заявил, что украинский конфликт мог бы «перерасти в мировую войну», но выразил уверенность в том, что этого удастся избежать.