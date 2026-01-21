Трамп похвалил Уиткоффа и Кушнера за работу над урегулированием конфликта

Axios со ссылкой на источник писал, что президент Украины Владимир Зеленский намерен провести встречу с американским лидером в Давосе 22 января. Как отмечает портал, глава Украины направится на переговоры после того, как Уиткофф и Кушнер улетят в Москву, где проведут встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. По данным Axios, обе беседы будут связаны с американским мирным планом по украинскому урегулированию.