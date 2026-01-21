Газета
Трамп похвалил Уиткоффа и Кушнера за работу над урегулированием конфликта

Ведомости

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера, бизнесмен Джаред Кушнер проделали хорошую работу по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе встречи с представителями бизнеса в Давосе. Трансляцию проводит Associated Press.

«Джаред здесь и Стив Уиткофф здесь. Много людей, которые над этим работают, сейчас здесь, и они проделали хорошую работу», – сказал он.

Американский лидер добавил, что, по его мнению, Москва и Киев приближаются к урегулированию конфликта на Украине. Трамп также выразил мнение, что украинский конфликт мог бы «перерасти в мировую войну», но он выразил уверенность в том, что этого удастся избежать.

Axios со ссылкой на источник писал, что президент Украины Владимир Зеленский намерен провести встречу с американским лидером в Давосе 22 января. Как отмечает портал, глава Украины направится на переговоры после того, как Уиткофф и Кушнер улетят в Москву, где проведут встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. По данным Axios, обе беседы будут связаны с американским мирным планом по украинскому урегулированию.

