Axios: Зеленский планирует встретиться с Трампом в Давосе 22 января
Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Давосе 22 января, сообщил портал Axios со ссылкой на украинского чиновника.
Как отметило издание, Зеленский направится на переговоры после того, как спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер улетят в Москву, где проведут встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. По данным Axios, обе беседы будут связаны с мирным планом Трампа по украинскому урегулированию.
21 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что у Путина и Уиткоффа запланирована встреча на 22 января. 20 января, во время Всемирного экономического форума в Давосе, также состоялись переговоры Уиткоффа со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым. Их встреча, на которой присутствовал и Кушнер, продлилась около двух часов.