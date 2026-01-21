Axios: Зеленский планирует встретиться с Трампом в Давосе 22 января

21 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что у Путина и Уиткоффа запланирована встреча на 22 января. 20 января, во время Всемирного экономического форума в Давосе, также состоялись переговоры Уиткоффа со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым. Их встреча, на которой присутствовал и Кушнер, продлилась около двух часов.