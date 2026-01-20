Газета
Политика

Уиткофф позитивно оценил переговоры с Дмитриевым в Давосе

Встреча длилась более двух часов
Ведомости

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф охарактеризовал переговоры со спецпредставителем российского лидера Кириллом Дмитриевым в Давосе как позитивные, сообщило агентство «РИА Новости».

Переговоры прошли на полях Всемирного экономического форума и продолжались больше двух часов. В них участвовал также зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Дмитриев заявил, что встречи в Давосе проходят конструктивно, передает ТАСС. По его словам, все больше людей осознают, что позиция России – правильная.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что основными темами для обсуждения на встрече с американской делегацией станут торгово-экономические и инвестиционные вопросы. Кроме того, Дмитриев должен был передать представителям Вашингтона информацию, которая касается процесса мирного урегулирования на Украине.

