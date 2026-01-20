Уиткофф позитивно оценил переговоры с Дмитриевым в Давосе

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что основными темами для обсуждения на встрече с американской делегацией станут торгово-экономические и инвестиционные вопросы. Кроме того, Дмитриев должен был передать представителям Вашингтона информацию, которая касается процесса мирного урегулирования на Украине.