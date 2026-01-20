Песков подтвердил встречу Дмитриева с Кушнером и Уиткоффом
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев встретится в Давосе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Да, я могу подтвердить, что действительно у него есть такие планы – с некоторыми представителями из американской делегации», – сказал Песков. При этом он не сказал, пройдет ли встреча Дмитриева и самого президента США Дональда Трампа.
Песков отметил, что встреча пройдет на полях Всемирного экономического форума 20 или 21 января. Основными темами для обсуждения станут торгово-экономические и инвестиционные вопросы. «Мы являемся сторонниками возобновления этих отношений», – сказал Песков. Кроме того, Дмитриев передаст американской стороне информацию, которая касается процесса мирного урегулирования на Украине.
20 января Дмитриев сообщил, что прибыл в Давос, где планирует встретится с Уиткоффом и Кушнером. Пост в соцсети Х Дмитриев сопроводил изображением с надписями: «где глобалисты обсуждают крах глобализма» и «конец их новому мировому порядку?».
Форум в Давосе проходит с 19 по 23 января. Мероприятие посетит рекордное количество ведущих лидеров – 400 человек, включая глав стран G7. Конференция состоится под девизом «Дух диалога». Предполагается, что мировые лидеры обсудят экономику и текущие политические проблемы. В рамках форума переговоры с делегацией США продолжатся и со стороны Украины.