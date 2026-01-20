Дмитриев прибыл в Давос для встречи с Уиткоффом и Кушнером
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл в Давос, где планирует встретиться со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером. Об этом он сообщил в соцсети X.
Пост в соцсети Дмитриев сопроводил изображением с надписями: «где глобалисты обсуждают крах глобализма» и «конец их новому мировому порядку?».
Корреспондент Axios Барак Равид сообщил о готовящейся встрече Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером 19 января. По его словам, ожидается, что они обсудят мирный план США по урегулированию украинского конфликта.
С 19 по 23 января в Давосе проходит форум. Мероприятие посетит рекордное количество ведущих лидеров – 400 человек, включая глав стран G7. Конференция состоится под девизом «Дух диалога». Предполагается, что мировые лидеры обсудят экономику и текущие политические проблемы. В рамках форума переговоры с делегацией США продолжатся и со стороны Украины.