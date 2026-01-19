Дмитриев проведет встречу с Кушнером и Уиткоффом в Давосе
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером в Давосе 20 января. Об этом сообщает корреспондент Axios Барак Равид в соцсети X со ссылкой на источник.
«Посланник Путина Кирилл Дмитриев встретится завтра в Давосе с посланниками президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, чтобы обсудить мирный план США, подтверждает источник, знакомый с ситуацией», – написал Равид.
19 января Reuters со ссылкой на два источника писало, что на этой неделе Дмитриев встретится с американской делегацией в Давосе. Отмечалось, что переговоры состоятся в рамках Всемирного экономического форума.
Форум в Давосе проходит с 19 по 23 января. Мероприятие посетит рекордное количество ведущих лидеров – 400 человек, включая глав стран G7. Конференция состоится под девизом «Дух диалога». Предполагается, что мировые лидеры обсудят экономику и текущие политические проблемы. В рамках форума переговоры с делегацией США продолжатся и со стороны Украины.