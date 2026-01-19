Дмитриев проведет встречу с Кушнером и Уиткоффом в Давосе

Форум в Давосе проходит с 19 по 23 января. Мероприятие посетит рекордное количество ведущих лидеров – 400 человек, включая глав стран G7. Конференция состоится под девизом «Дух диалога». Предполагается, что мировые лидеры обсудят экономику и текущие политические проблемы. В рамках форума переговоры с делегацией США продолжатся и со стороны Украины.