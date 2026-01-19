Кирилл Дмитриев отправится в Давос для встречи с американской делегацией

Кирилл Дмитриев отправится в Давос для встречи с американской делегациейПереговоры пройдут в рамках Всемирного экономического форума
На этой неделе спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев встретится с американской делегацией в Давосе, сообщило Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.
Форум в Давосе проходит с 19 по 23 января. Всего мероприятие посетит рекордное количество ведущих лидеров – 400 человек, в их числе главы стран G7. Конференция пройдет под девизом «Дух диалога». Предполагается, что на полях форума мировые лидеры обсудят экономику и текущие политические проблемы. Агентство сообщило, что в рамках форума переговоры с американской делегацией продолжатся и со стороны Украины.
Предыдущие переговоры Дмитриева с американской делегацией прошли 20 декабря. Тогда спецпредставитель президента РФ прибыл в Майами для участия в переговорах по урегулированию на Украине. Встречи проходили с участием спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского главы Джареда Кушнера.
22 декабря Уиткофф назвал прошедшие консультации российской и американской делегаций продуктивными и конструктивными. При этом Politico писало со ссылкой на заявления участников делегаций, что переговоры по Украине в Майами не привели к ощутимому прогрессу и не приблизили стороны к завершению конфликта.