Politico: переговоры по Украине в Майами не приблизили стороны к миру

Politico: переговоры по Украине в Майами не приблизили стороны к мируВ Москве сочли «неконструктивными» предложения Европы и Киева
Переговоры по Украине в Майами, прошедшие с участием представителей США, России и Украины, не привели к ощутимому прогрессу и не приблизили стороны к завершению конфликта. Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявления участников делегаций.
Спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф охарактеризовал встречи со спецпосланником президента РФ Кириллом Дмитриевым и советником по национальной безопасности Украины Рустемом Умеровым как «продуктивные и конструктивные», однако признал отсутствие прорывов. По данным издания, обсуждения не сняли ключевых разногласий между Москвой и Киевом.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наиболее сложными остаются вопросы территорий, контроля над Запорожской АЭС, гарантий безопасности и финансирования послевоенного восстановления. Он призвал Вашингтон усилить давление на Россию в случае отказа от дипломатического пути.
В Кремле, в свою очередь, сочли предложения, продвигаемые Украиной и европейскими странами, «неконструктивными». Представитель президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что обсуждавшиеся инициативы не учитывают позицию Москвы.
По информации Politico, переговоры в Майами проходили в формате отдельных встреч США с российской и украинской делегациями, без прямого диалога между сторонами конфликта. При этом госсекретарь США Марко Рубио ранее предупреждал, что путь к возможному соглашению может занять еще несколько месяцев.
22 декабря вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Киев признает, что неизбежно утратит контроль над оставшейся территорией Донбасса. Он также рассказал, что на переговорах обсуждается вопрос возможного совместного контроля над Запорожской АЭС и статус русскоязычных на Украине.
В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Дмитриев доложит президенту Владимиру Путину о переговорах в Майами по прилете в Москву.