Вэнс: Украина признает, что потеряет ДонбассНа переговорах России и США в Майами заметен прорыв, сообщил вице-президент
Киев признает, что неизбежно утратит контроль над оставшейся территорией Донбасса. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью британскому изданию UnHerd. Он также рассказал, что на переговорах обсуждается вопрос возможного совместного контроля над Запорожской АЭС и статус русскоязычных на Украине.
«Думаю, что россияне действительно хотят установить территориальный контроль над Донецком. Украинцы, что вполне понятно, рассматривают это как серьезную проблему безопасности, но в частном порядке они признают, что в конечном итоге, вероятно, потеряют Донецк», – сказал он.
Вэнс считает, что это может произойти «через 12 месяцев, а может и позже». Он указал, что территориальная уступка является существенным препятствием на пути переговоров. Вице-президент отметил, что есть на переговорах и «менее значительные вопросы». Такие как контроль Запорожской АЭС, вопрос этнических русских на Украине и этнических украинцев в России.
Вместе с тем, на переговорах заметен прорыв, добавил вице-президент. По его словам, он заключается в том, что все вопросы теперь обсуждаются открыто. Изначально есть «небольшая игра в завуалированное замалчивание, в сокрытие фактов за вымышленными вопросами», и это наблюдается у всех участников сложных переговоров. «И то, что мы видели у украинцев и россиян за последние пару недель, – это реальное понимание того, что не подлежит обсуждению, а что вполне подлежит», – сказал он.
Президент США Дональд Трамп также говорил в ноябре, что Украина неизбежно потеряет оставшиеся части Донбасса – в рамках мирного соглашения или на поле боя.
Согласно проекту мирного плана, представленного США, Украина должна выйти из подконтрольных ей территорий Донецкой и Луганской областей. Территория де-факто перейдет России, при этом в регионе будет действовать запрет на размещение войск. Украинская сторона заявляла, что территориальные уступки являются сложнейшим пунктом нынешних переговоров.
В октябре президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия займет Донбасс, территории Запорожской и Херсонской областей любым путем.