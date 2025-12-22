Вэнс: Украина признает, что потеряет Донбасс

Вместе с тем, на переговорах заметен прорыв, добавил вице-президент. По его словам, он заключается в том, что все вопросы теперь обсуждаются открыто. Изначально есть «небольшая игра в завуалированное замалчивание, в сокрытие фактов за вымышленными вопросами», и это наблюдается у всех участников сложных переговоров. «И то, что мы видели у украинцев и россиян за последние пару недель, – это реальное понимание того, что не подлежит обсуждению, а что вполне подлежит», – сказал он.